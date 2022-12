Cardinale, gli auguri al Milan e ai tifosi: “Un grande obiettivo per il nuovo anno”

Gerry Cardinale ha scritto una lettera di auguri al Milan e a tutti i suoi tifosi. Il proprietario del club ha fatto un’importante sottolineatura!

Il Milan dall’estate scorsa ha un nuovo volto! Il cambio di proprietà ha segnato una fondamentale svolta nella storia e negli obiettivi del club rossonero. I principi cardine rimangono assai probabilmente gli stessi, ma con RedBird al comando le ambizioni sono più alte e le idee più chiare. Elliott ha fatto tantissimo per il Milan, è indubbio. Ha risollevato un club disastrato, risanato il bilancio e portato a risultati sportivi inimmaginabili.

La vittoria dello Scudetto della scorsa stagione ha rappresentato il culmine massimo del lavoro oculato portato avanti dalla proprietà Elliott. Al Milan ha fatto la differenza l’unità d’intenti. Proprietà, dirigenza e area tecnica hanno camminato pari passo, perseguendo lo stesso obiettivo e mantenendo la stessa veduta. Poca, o nessuna, voce fuori dal coro.

Con un bilancio negativo quasi azzerato, il Milan può oggi guardare al futuro con grande speranza e ambizione. Toccherà appunto a RedBird alzare ancora l’asticella. Riportare il Diavolo a competere con le più forti, e ritornare ad essere una delle più forti. Gerry Cardinale, capo e fondatore di RedBird, è tornato a sottolineare gli obiettivi ambiziosi da proprietario del Milan per il futuro. Lo ha fatto in occasione delle festività natalizie.

Cardinale: “Mi impegno a custodire e alimentare la storia del Milan”

Gerry Cardinale ha scritto una lunga e bella lettera alla struttura rossonera in occasione delle festività che ci apprestiamo a vivere. A riportarla è Gazzetta.it. Il capo di RedBird ha innanzitutto parlato con orgoglio della storia gloriosa che il Milan può vantare:

“Carissimi, sta per chiudersi un anno speciale, che ha segnato i nostri primi passi nella grande storia del Milan, insieme alla grande emozione per il ritorno alla vittoria nel Campionato. Una storia alla quale ciascuno di voi continua a contribuire con grande coinvolgimento e che a mia volta mi sento impegnato a custodire e alimentare con tutte le capacità di RedBird.

Gli ottimi risultati sportivi e gli ulteriori passi avanti nella solidità e sostenibilità della gestione del Club, ci hanno mostrato, ancora una volta, quanto lontano ci possa portare il ‘fare squadra’ tutti insieme, per ‘buttare il cuore oltre l’ostacolo” ha scritto Gerry Cardinale rivolgendosi all’intera struttura rossonera.

Cardinale: “Un auspicio per il nuovo anno”

Nella lettera, Gerry Cardinale ha proseguito ringraziando le grandi figure che lavorano con e per il Milan, concludendo con un auspicio speciale per il nuovo anno. Le intenzioni e gli obiettivi di RedBird rimangono saldi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

“Grazie alla guida del Presidente Scaroni, del nuovo CEO Giorgio Furlani, di Paolo Maldini e di tutto il management, unita al vostro costante impegno e dedizione, il nostro Club proseguirà nella sua traiettoria per tornare ai vertici del calcio europeo. Questo è il mio auspicio per il nuovo anno che verrà, mentre auguro serenità e tutto il meglio possibile per le prossime festività a tutti voi, alle vostre famiglie e alla grande, calorosa, incredibile comunità dei Milanisti, in Italia e nel mondo. Forza Milan, sempre! Gerry Cardinale”.