ML – Milan, confermata una bella notizia: si è allenato in gruppo

Le ultime fondamentali novità da Milanello raccolte dalla redazione di MilanLive.it. Pioli può esultare per il recupero del suo giocatore!

Il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello dopo il mini-ritiro di dieci giorni passato nella calda Dubai. Si è tornati al freddo lombardo dunque, ma le ambizioni e gli obiettivi sono rimasti gli stessi. La grande speranza di Stefano Pioli e di tutta la squadra è quella di ricompattassi quanto prima, e dunque recuperare tutti gli infortunati in vista della riapertura del campionato.

E’ essenziale presentarsi al nuovo anno con un gruppo numeroso, compatto e in salute. In tal senso, il ritiro emiratino è stato molto utile agli acciaccati a lavorare in un clima più caldo e confortevole, che agevola inevitabilmente il recupero dagli infortuni. A Dubai è rientrato in gruppo Alexis Saelemakers. Il belga si è presentato in forma smagliante dopo il recupero alle amichevoli di lusso contro Arsenal e Liverpool.

Adesso, si resta in attesa del rientro dei restanti infortunati. La lista è ancora parecchio lunga. Mike Maignan, Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias e Alessandro Florenzi sono out. Ma dalle ultime news arrivate da Milanello filtra una buona e importante notizia.

Finalmente in gruppo, anche lui recuperato

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, oggi si è allenato in gruppo Davide Calabria. Il terzino destro del Milan è rientrato dopo un lungo stop di tre mesi per il grave infortunio al bicipite femorale. A Dubai aveva continuato il suo lavoro di riabilitazione svolgendo sempre programmi personalizzati, ma si sapeva che il rientro era vicinissimo. Può esultare dunque Stefano Pioli, che ritrova un pezzo importante del suo puzzle.

Probabilmente, Davide metterà i primi minuti nella gambe nell’amichevole del 30 dicembre. Appuntamento ad Heindoven contro il PSV. Un altro friendly match di lusso per ritrovare stimoli e motivazioni prima dell’inizio del campionato. E’ assai probabile dunque che Calabria sia disponibile al 100% per la prima partita del 2023 contro la Salernitana, in programma il 4 gennaio allo Stadio Arechi.

Ma andiamo agli altri infortunati della lista. Giungono novità importanti sul portiere e l’attaccante.

Milan, ancora a parte: cautela e pazienza

Hanno continuato ad allenarsi a parte Divock Origi e Mike Maignan, due rossoneri le cui condizioni fisiche stanno destando parecchia preoccupazione nell’ambiente milanista. Nello specifico, come appreso dalla nostra redazione, il portiere e l’attaccante hanno svolto un lavoro in palestra, senza dunque scendere in campo. I due sono in attesa degli esami strumentali che dovranno svolgersi per forza di cose nei prossimi giorni.

Il Milan vuole vederci chiaro quanto prima. E’ difficile che Maignan e Origi possano essere subito disponibili alla riapertura del campionato. Un fatto che metterebbe in grossa difficoltà Stefano Pioli. La squadra ha bisogno di affidabilità in porta per puntare in alto, così come ha bisogno di un valido sostituto di Olivier Giroud, che da solo non può reggere il peso di ogni gara.

I prossimi giorni potranno sicuramente dirci di più sulle reali condizioni del belga e del francese, sperando che arrivino notizie che facciano ben sperare.