Il nuovo acquisto è ufficiale: giocherà Salernitana-Milan

In queste ore è stato ufficializzato l’ingaggio di un nuovo colpo che sarà a disposizione per Salernitana-Milan.

La squadra di Stefano Pioli ha ancora un’ultima amichevole da affrontare prima di riprendere il campionato. Il 30 dicembre sarà in Olanda ad affrontare il PSV Eindhoven, poi si concentrerà sulla sfida del 4 gennaio 2023 contro la Salernitana.

Il Milan partirà sicuramente come favorito nel match dell’Arechi, però non dovrà sottovalutare la formazione campana. Già nella scorsa Serie A i rossoneri non sono andati oltre il pareggio a Salerno, quindi sanno di non poter prendere sottogamba l’impegno che li attende.

Cominciare il nuovo anno con una vittoria è molto importante, non solo per il morale del gruppo. Può essere importante pure per la classifica, visto che il Napoli capolista affronterà l’Inter a San Siro e dunque potrebbe non vincere. I campioni d’Italia in carica devono approfittare di un eventuale passo falso degli azzurri.

Salernitana, nuovo rinforzo contro il Milan

Pioli per Salernitana-Milan dovrebbe avere di nuovo a disposizione Davide Calabria. Invece, è probabile che Mike Maignan e Divock Origi non facciano parte della lista dei convocati. Ci sono dubbi sulla data del loro rientro.

Per quanto riguarda la squadra di Davide Nicola, ci sarà una novità assoluta. Infatti, in queste ore il club campano ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Guillermo Ochoa. Il 37enne portiere messicano arriva in Italia dal Club America e dovrebbe essere subito titolare, anche perché Luigi Sepe deve superare un infortunio muscolare.

Ochoa ha già avuto delle esperienza in Europa. Tra il 2011 e il 2014 ha giocato in Francia con l’Ajaccio, poi si è trasferito in Spagna per indossare le maglie di Malaga e Granada. Tra il 2017 e il 2019 ha difeso la porta dello Standard Liegi in Belgio, successivamente è tornato in Messico. Adesso è pronto per la nuova avventura in Italia con la Salernitana.