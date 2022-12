ML – Infortuni Maignan e Origi: le ultime notizie sulle loro condizioni

Dal Milan trapelano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Maignan e Origi: permangono dei dubbi sui loro rientri.

In casa Milan c’è un po’ di preoccupazione legata alle condizioni fisiche di Mike Maignan e Divock Origi. Entrambi sono alle prese con degli infortuni di tipo muscolare e non c’è certezza sulle tempistiche dei loro recuperi. Gli ultimi controlli non autorizzano l’ottimismo.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, Maignan non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio sinistro. Sono previsti nuovi esami tra due settimane. Confermato che non lo vedremo in campo alla ripresa della Serie A contro la Salernitana il 4 gennaio 2023. Il processo di guarigione non è ancora ultimato, non c’è ancora una situazione stabile da permettere una progressione del lavoro.

Per quanto concerne Origi, si tratta di un problema di basso grado al bicipite femorale destro. Tra una settimana l’ex attaccante del Liverpool sarà nuovamente valutato. Come per Mike, anche nel suo caso non si conosce la data del rientro.

Ci sono dei piccoli problemi muscolari anche per Rade Krunic e Junior Messias, che hanno accusato degli affaticamenti e che verranno ricontrollati dopo Natale. La squadra di Stefano Pioli non si avvicina nella migliore situazione possibile alla ripresa della stagione dopo la pausa per il Mondiale.