Via dal Real Madrid a zero: il Milan c’è, ma occhio al PSG

Bomba dalla Spagna: il talento di grande spessore del Real Madrid sembra ormai deciso a cambiare aria. Grande occasione di mercato per tantissimi club che lo seguono.

Il Real Madrid è una delle squadre più forti al mondo. Perché allenata dal tecnico più vincente in circolazione, ovvero Carlo Ancelotti. E perché la rosa è composta da talenti incredibili, in tutti i reparti del campo.

Sono talmente numerosi i calciatori di qualità e di spessore in forza al Real che alcuni di questi sono persino costretti a restare fuori, quasi come riserve di lusso, nonostante giocherebbero titolari in ogni altro club europeo.

Proprio in tal senso, dalla Spagna, arriva una notizia intrigante di mercato. Un calciatore del Madrid, seguito di recente anche dal Milan, sarebbe ormai deciso a lasciare la squadra ‘blanca’ proprio per trovare maggiore spazio e vitalità altrove.

Asensio lascia il Real: ma in pole c’è il top club francese

La notizia l’ha lanciata oggi l’edizione del quotidiano Sport. Pare che il Real Madrid sia ormai vicinissimo a dire addio a Marcos Asensio, fantasista spagnolo che di recente non ha trovato spazio né continuità negli schemi madridisti.

Esterno, trequartista e all’occorrenza anche prima punta. Asensio sa fare tutto ed è dotato di qualità tecniche assolute, anche se ha sempre mancato il vero salto di qualità per via della poca continuità con cui è stato impiegato dal Real.

Al Milan il profilo di Asensio piace particolarmente e, durante l’estate scorsa, non sono mancati dei piccoli sondaggi da parte di Paolo Maldini, visti gli ottimi rapporti con il Real e con mister Ancelotti.

Ma gennaio potrebbe essere il mese della svolta. Asensio, in scadenza di contratto tra 6 mesi, sarebbe pronto a dire subito addio alla società di Madrid. E non mancano certo le richieste al numero 20 dei blancos, da club di primissima fascia.

Oltre al Milan, anche Juventus e Arsenal si sono interessate allo spagnolo in tempi recenti. Ma in pole, secondo la stampa iberica, ci sarebbe un altro club: il Paris St. Germain pare sia pronto a mettere sotto contratto Asensio da subito, anticipando la concorrenza e portandosi a casa un rinforzo importante per l’attacco.

Difficile capire dove troverebbe spazio a Parigi Asensio, visto che il tridente titolare Messi-Neymar-Mbappé appare intoccabile, mentre alle loro spalle sono già presenti ottimi calciatori come Sarabia ed Ekitiké. Ma evidentemente i ricchi richiami del PSG appaiono attraenti al massimo.

Asensio e gli altri ‘svincolati’ di lusso del Real

Situazione particolare in casa Real Madrid. Perché oltre a Marcos Asensio, sono diversi i top-player a disposizione di Ancelotti che hanno ancora il contratto in scadenza a giugno prossimo.

A cominciare dal Pallone d’oro in carica Karim Benzema, ma anche i due leader del centrocampo Toni Kroos e Luka Modric. Tutti elementi over-30 che potrebbero decidere di proseguire o terminare la carriera altrove.

In uscita a giugno, a meno di clamorosi colpi di scena, anche tre riserve del Real che farebbero comodo a molti. Il jolly difensivo Nacho Fernandez, il centrocampista Dani Ceballos e l’attaccante Mariano Diaz, tutti spesso accostati al Milan.