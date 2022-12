Calciomercato, colpo del Monza: l’attaccante ad un passo

Il Monza è a un passo dalla chiusura dell’affare per portare in Lombardia il croato: sarebbe un gran colpo per il club di Berlusconi

Siamo entrati a tutti gli effetti nel periodo delle feste natalizie ma è anche vero che mancano pochi giorni alla sessione invernale del calciomercato e in Serie A ci sono già delle squadre che si sono rinforzate.

Non solo il Milan è attento alle possibili occasioni di queste settimane. I vari club si stanno dando da fare per provare a inserire qualche elemento che sia in grado di rinforzare la rosa e di aiutare la squadra nella seconda parte di stagione, per raggiungere gli obiettivi. Un colpo lo ha messo già a segno la Salernitana, che ha trovato l’accordo per Guillermo Ochoa. L’esperto portiere messicano è già arrivato a Salerno e potrà dare quell’apporto di esperienza alla squadra di Nicola, ma sono nell’aria altri colpi.

C’è una neopromossa che non è rimasta a guardare e vuole mettere un nuovo innesto anche per gennaio. Stiamo parlando del Monza, che ha già fatto un gran mercato in estate, ma vuole lavorare ancora per assicurarsi la salvezza nella massima categoria. I brianzoli hanno già messo in rosa giocatori di livello come Pessina, Sensi, Caprari e Petagna per iniziare la stagione, e ora sono vicinissimi a un nuovo colpo molto interessante.

Monza, in chiusura la trattativa per Brekalo

Secondo quanto riferito da Sportitalia infatti, è in chiusura la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante Josip Brekalo a vestire la maglia biancorossa.

Il 24enne croato è di proprietà del Wolfsburg ma conosce bene la Serie A perché l’anno scorso ha giocato in prestito con il Torino. Con i granata ha disputato una stagione super con 32 presenze e ben 7 reti, ma non è stato riscattato da Urbano Cairo. Brekalo era tornato in Bundesliga ma sta faticando a trovare spazio con il club tedesco. Per questo motivo il Monza si è inserito e vuole chiudere al più presto per il calciatore.

Sarebbe un altro colpo molto importante per il direttore sportivo Adriano Galliani. Sempre stando a Sportitalia, il club di Berlusconi avrebbe avuto la meglio su una concorrenza molto alta. Ora la trattativa è giunta alle battute finali. Un altro rinforzo molto utile quindi per l’allenatore Raffaele Palladino, che da quando è arrivato a risollevato le sorti di questa squadra. Adesso la squadra lombarda naviga in acque tranquille ma c’è la voglia di non rischiare nulla nella seconda parte di stagione