Clamoroso Francia, una talpa nello spogliatoio durante i Mondiali: svelato il nome

Notizia clamorosa direttamente dalla Francia. Il giocatore avrebbe rappresentato un serio problema per lo spogliatoio. Ha fatto la ‘talpa’!

Come in ogni Finale di qualsiasi competizione sportiva, c’è chi torna a casa col trofeo e la gioia immensa, e chi invece si piange addosso pieno di delusione. Argentina-Francia ha donato una felicità inaudita al popolo albiceleste e alla Nazionale guidata da Scaloni, mentre la squadra di Deschamps e tutti i suoi tifosi hanno sofferto enormemente la sconfitta. La Francia pensava di potersi ripetere e fare il bis Mondiali, ma una sfida ai rigori non è mai scontata.

Il percorso dei transalpini è stato magico e pieno di sorprese. Olivier Giroud ha raggiunto il record assoluto di marcatore più prolifico di tutta la storia della Nazionale Francese, Theo Hernandez si è consacrato come miglior terzino al mondo, e Mbappè… Mbappè, Signori, ha dimostrato di non avere eguali in questo pianeta. Eppure, le finali sono sfide ceche, nelle quali anche gli inferiori possono avere la meglio. Non che l’Argentina fosse inferiore, anzi. Come forza tecnica c’era tanto equilibrio tra le due formazioni, ma appunto, è difficile fare pronostici in gare così decisive.

La Francia è dunque tornata a casa da perdente, e ha dovuto fare i conti con qualche bega di troppo!

Francia, problemi nello spogliatoio!

Subito dopo la finale ha fatto grande clamore l’addio alla Nazionale di Karim Benzema. L’attaccante non ha potuto partecipare ai Mondiali, lasciando il trono a Giroud, per un infortunio rimediato proprio alla vigilia della competizione. Il dispiacere è stato tanto, anche dei tanti appassionati che avrebbero voluto vedere tutto il suo talento all’opera. Ma il destino è stato davvero nefasto a Benzema, che avrebbe potuto giocare il suo ultimo Mondiale da grande protagonista.

Il fatto che ha creato maggiori tensioni fa capo al fatto che l’attaccante sarebbe potuto rientrare agli ottavi della competizione, ma Didier Deschamps gli ha negato in maniera netta tale gioia. Il CT ha ritenuto più opportuno mantenere gli equilibri che si erano stabiliti nel gruppo, ma ovviamente la delusione è stata immensa per l’attaccante del Real Madrid. La conseguenza ha rappresentato il suo addio definitivo alla Nazionale. Benzema si è tirato fuori dal giro!

Ma quello di Karim non è l’unico fatto a creare un certo rammarico dopo il Mondiale. Un evento ben più grave avrebbe creato tensione negli spogliatoio francese durante la competizione.

Francia, talpa nello spogliatoio: nome inaspettato

Direttamente dalla Francia giunge notizia di una talpa presente nello spogliatoio dei Galletti durante il cammino ai Mondiali. Si trattati di Benjamin Pavard, un nome assolutamente inatteso. Effettivamente, il difensore del Bayern Monaco ha ricevuto nulla considerazione da Deschamps durante i Mondiali, e adesso scopriamo forse il motivo. Benjamin avrebbe infatti fatto dei commenti offensivi sui compagni di squadra, creando un’atmosfera deleteria dentro lo spogliatoio. Il tutto ha portato al litigio con Deschamps e con lo staff tecnico.

E non è finita qui, Pavard è accusato di aver diffuso informazioni interne allo spogliatoio comunicandole alla stampa, sfruttando il suo rapporto con alcuni giornalisti. Se i fatto fossero accertati, il difensore potrebbe dire addio alla sua presenza in Nazionale, di qui sino alla fine della sua carriera.