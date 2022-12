Clamoroso Mourinho, scelta presa: “Un solo obiettivo in testa”

Aveva fatto scalpore la notizia del possibile addio alla panchina della Serie A. Ma l’allenatore sembra aver fatto la sua scelta! Ha un solo obiettivo…

I Mondiali da poco terminati hanno scatenato un valzer delle panchine Nazionali da urlo. Ha fatto ad esempio grande clamore la possibilità concreta che Carlo Ancelotti prenda la guida tecnica del Brasile a breve. Tite è stato esonerato dopo la brutta disfatta in Qatar, e appunto quello di Carletto è attualmente il nome in pole a prenderne il posto. Vi immaginate l’ex Milan alla guida della Selecao? Emozioni e brividi al solo pensiero.

Anche Luis Enrique ha lasciato la Spagna, così come Fernando Santos il Portogallo, e Roberto Martinez il Belgio. Ci si aspettavano percorsi diversi ai Mondiali per queste squadre, che invece hanno deluso e non poco l’ambiente e i tanti tifosi. Il Marocco, in questa edizione della Coppa del Mondo, ha rappresentato indubbiamente la bestia nera per qualsiasi rivale. Non a caso ha raggiunto le semifinali, salvo poi essere eliminato per mano della Francia.

Ci sono tante Nazionali, tra le più importanti e premiate al mondo, in cerca di una nuova guida dunque. E non soltanto Ancelotti è tra i papabili a prendere un posto nella panchina del Brasile. Anche un altro grande nome è stato accostato con insistenza a diverse Nazionali.

Mourinho corteggiato, è il sogno della Nazionale

Quando Tite si è dimesso dalla carica di allenatore del Brasile, anche il nome di Josè Mourinho è stato fatto come suo possibile sostituto oltre a quello di Ancelotti. In realtà, lo Special One è stato fortemente corteggiato negli ultimi giorni dal Portogallo. Dopo la delusione Mondiali e l’esonero, consensuale, di Fernando Santos, la Federazione Portoghese ha avuto il grande sogno di portare in panchina l’allenatore portoghese per eccellenza.

Chi meglio di Mourinho, che in Portogallo ci è nato e cresciuto, che ha sempre voluto nei suoi club forza tecnica lusitana, potrebbe sedere nella panchina della Nazionale in questione? Nessuno, è chiaro. E lui la sua scelta l’ha già fatta. A rivelarlo è il giornalista.

Mourinho, impossibile lasciare: un solo obiettivo

Intervistato a Tv Play, trasmissione Twitch di calciomercato.it, ha parlato Bruno Fernandes, non il calciatore, chiaro. Il giornalista di Record ha rivelato cosa avrebbe detto Josè Mourinho alla Federcalcio portoghese dopo la proposta di prendere la panchina della Nazionale: “Sappiamo bene cosa Mourinho ha detto al presidente della Federcalcio portoghese: ha ringraziato, ma ha confermato che vuole concentrarsi solo sulla Roma. Ha un obiettivo da raggiungere”.

Quale, vi starete chiedendo. Beh, non è affatto difficile da capire! Fernandes lo ha detto a chiare lettere: “Mourinho vuole vincere lo scudetto con la Roma e sta lavorando duramente per questo. Vuole riportare la Roma nei primi 2-3 club italiani, Se la Roma darà a Mou giocatori di qualità alta come quelli che hanno le altre, proverà a raggiungere un titolo europeo ed italiano oltre la Conference League. E’ il suo unico obiettivo, vuole vincere il campionato, mettere la Roma ai massimi livelli in Italia. Questo è quello che abbiamo saputo dalla Federazione portoghese”.