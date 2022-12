Milan-Liverpool, svolta Klopp: via libera per il centrocampista

Il tecnico tedesco del Liverpool ha voglia di rafforzare il centrocampo. Il calciomercato de Reds è pronto ad intrecciarsi con quello del Milan

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono in attesa degli esami strumentali a cui si sottoporranno Divock Origi e Mike Maignan, che potrebbe ridisegnare il calciomercato.

Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando a lavorare sui rinnovi. Dopo quello di Pierre Kalulu toccherà a Ismael Bennacer, Rafael Leão e Olivier Giroud.

Nel primo pomeriggio di mercoledì, a Casa Milan, si è tenuto un incontro, di circa un’ora e mezza, tra il nuovo agente del centrocampista algerino, e la dirigenza rossonera. Un incontro in cui è stata ribadita la volontà da parte del Milan di fare uno sforzo importante per blindare il giocatore.

L’offerta del Milan

Il Diavolo è pronto ad arrivare a 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerevole, che porterebbe Bennacer ad essere tra i più pagati della rosa. Ci saranno nuovi aggiornamenti tra le parti ma si respira ottimismo. La richiesta dell’algerino (sui 4,5 milioni), d’altronde, non è così distante da quanto messo sul piatto dal Milan.

La volontà di Bennacer – e l’incontro di mercoledì lo testimonia – è quella di restare al Milan. L’ex Empoli ha dato priorità ai rossoneri ma sullo sfondo resta l’interesse da parte dei club inglesi, Arsenal e Chelsea ma soprattutto Liverpool.

Klopp ha grande stima per l’algerino ed intenzionato a fare un investimento importante per l’acquisto di un nuovo centrocampista. Bennacer, però, non è l’unico nel mirino dei Reds. E’ curioso notare come i profili accostati al Liverpool in quest’ultimo periodo sono in orbita Milan. Il calciomercato dei Reds potrebbe dunque intrecciarsi con quello dei rossoneri.

Incroci di mercato

Tra i giocatori finiti sul taccuino degli inglesi c’è, infatti, quell’Enzo Fernandez, che in estate sembrava poter vestire la maglia del Diavolo, prima del trasferimento al Benfica. Le grandi prestazioni in Portogallo e il super Mondiale hanno fatto schizzare il suo prezzo. Ora potrebbe essere un affare a tre cifre, che se dovesse andare in porto, allontanerebbe Bennacer da Anfield.

Un altro calciatore che tanto piace a Klopp è Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina, al pari dell’argentino, è stato autore di un Mondiale eccezionale. Il Marocco, arrivato fino in semifinale, è stato la vera grande sorpresa in Qatar e l’ex Verona uno dei principali protagonisti.

Il Milan lo seguiva dai tempi di quando vestiva il gialloblu, a San Siro – nell’ultima gara del 2022 – è stato il migliore in campo. Amrabat sarebbe perfetto per Stefano Pioli ma ora appare difficile un suo approdo a Milano. I club inglesi sono in prima linea, con Klopp che vuole strapparlo alla Serie A.