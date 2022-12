Milan, regalo di fine anno: incontro e firma

Attesa per l’incontro che porterà alla fumata bianca. Per il rinnovo è davvero solo questione di giorni. Il punto sul futuro del giocatore

Sono giorni di lavoro per Paolo Maldini e Frederic Massara. Mercoledì scorsi a Casa Milan si è tenuto l’incontro tra il nuovo entourage di Ismael Bennacer e la dirigenza rossonera. Un summit che è servito ad avvicinare le parti, con il Diavolo che ha ribadito la volontà di fare uno sforzo importante per trattenere l’algerino.

Il Milan vuole trattare il suo giocatore da top player e sul piatto è così finito un ricco contratto da quattro milioni di euro netti a stagione. Una proposta non molto lontana dalle richieste di Bennacer, che ha espresso la volontà di continuare a giocare con i rossoneri. A breve si terrà un nuovo incontro. L’obiettivo è riuscire ad arrivare ad una fumata bianca nel giro di pochi giorni.

Si accelera per Leao

E’ davvero un periodo caldo per il Milan, che ben presto riabbraccerà Rafael Leão e avrà modo di incontrare il suo entourage. Maldini e Massara, anche in questo caso, vogliono premere il tasto sull’acceleratore per chiudere il prima possibile la pratica rinnovo.

Qui, come più volte detto, la matassa è molto più complicata da sbrogliare. Servono più soldi, convincere tutti gli attori chiamati in causa, dal padre, passando per l’avvocato e Jorge Mendes, e risolvere la questione legata allo Sporting.

L’idea del Diavolo è mettere sul piatto un contratto ricco da oltre 7 milioni di euro netti a stagione per ottenere il sì definitivo. La volontà di Leao è quella di continuare a giocare con il Milan ed è questa volontà che porta la dirigenza ad essere ottimista. Serve però un po’ di tempo per fare quadrare il tutto.

Arriva la firma

Discorso diverso, invece, per Olivier Giroud. Per quanto riguarda il francese la trattativa, infatti, è davvero in discesa. Il Milan non ha alcun dubbio sull’attaccante, che al Mondiale ha confermato quanto possa fare la differenza. Con le indisponibilità di Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli sarà costretto ad aggrapparsi al suo numero nove.

Giroud ha voglia di Milan e di continuare a vincere in rossonero. Una volta terminate le vacanze tornerà a sudare a Milanello per farsi trovare pronto per la trasferta di Salerno. Il francese è atteso a Milano a fine dicembre, quando si terrà l’incontro tra le parti, per mettere nero su bianco a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Il prolungamento del contratto di Giroud non è in discussione e per le firme è davvero solo questione di giorni. Il Milan e i suoi tifosi sono pronti a festeggiare l’anno con un nuovo rinnovo.