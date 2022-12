Rafael Leao, non solo Chelsea: pronto un altro assalto da Londra

Secondo il media inglese il club è tornato in maniera concreta sulle tracce del rossonero. La frase del giocatore ha fatto un certo effetto!

Il Milan ha un grande obiettivo per il 2023, non semplice da raggiungere. Una priorità che porta il nome di Rafael Leao. Sappiamo bene quanto il rinnovo del portoghese stia tenendo banco in casa rossonera. Non c’è la minima intenzione di perdere un giocatore così importante dal punto di vista tecnico e dell’incisività. Poche squadre possono vantare in rosa un talento così esplosivo, capace di cambiare in un istante le sorti di una gara.

Rafael è uno dei giovani più emergenti a livello italiano ed internazionale. Il suo contratto in scadenza nel 2024 ha condotto il club rossonero a muoversi in anticipo. Si vogliono evitare gli errori commessi nel passato con giocatori come Donnarumma e Kessie. Adesso gli accordi si discutono anzitempo, evitando beghe. Certo però che la trattativa per il rinnovo di Leao sta creando qualche problema di troppo.

La situazione del portoghese non è delle migliori. Oltre a pretendere un maxi ingaggio, Rafael deve fare i conti con il contenzioso legale allo Sporting Lisbona. Nello specifico, ma è ormai risaputo, Leao deve risarcire il suo ex club di 19,5 milioni di euro. La somma è comunque da ripartire col Lille, ma inevitabilmente anche il Milan è stato chiamato in causa, essendo l’attuale proprietario del cartellino del giocatore.

Il giocatore, tramite il suo entourage, avrebbe voluto che fosse proprio il Milan a farsi carico della multa, ma l’unica intenzione dei rossoneri è quella di garantire uno ricco stipendio alla sua stella. Si parla di un’offerta di 7 milioni di euro. Il nodo andrà comunque sciolto, e nel frattempo si è perso parecchio tempo. Lo stesso tempo che è bastato a Leao per attirare su di sé l’interesse di tanti top club europei.

Leao aperto a nuove esperienze

E in tal senso ha fatto parecchio discutere l’ultima frase del giocatore nell’intervista rilasciata per RDP Africa. Leao, alla domanda “Vorresti un’esperienza in nuovo campionato?”, ha risposto positivamente, sottolinenando però “In futuro“. Insomma, nessun giuramento di fedeltà al Milan, nonostante abbia dichiarato di essere attualmente concentrato al 100% sulla squadra rossonera, e di avere un contratto da rispettare.

E non soltanto. Rafael ha anche ammesso di seguire parecchio l’Arsenal, club inglese che lo ha colpito per lo stile di gioco e i risultati raggiunti nell’attuale stagione. Quest’altra frase, come prevedibile, ha scatenato diverse voci di mercato. I Gunners si erano interessati a Leao nelle scorse settimane, salvo poi la voce di mercato spegnersi nel giro di qualche giorno. Adesso però sembra che le ultime parole del giocatore abbiano sortito un certo effetto.

Leao, si è riaccesa la fiamma

Il Daily Mirror ha riferito che la frase di Leao sull’Arsenal ha generato una spinta. Di che tipo? “L’Arsenal ha ricevuto una spinta nella ricerca di Rafael Leao dopo che l’attaccante portoghese ha espresso la sua ammirazione per la squadra di Mikel Arteta” riporta la fonte. Il Daily ha continuato spiegando che l’Arsenal continua ad essere una delle squadre maggiormente interessate a Leao, e che dato il rinnovo in discussione potrebbe approfittarne per inserirsi e strappare il portoghese alla Serie A e al Milan.