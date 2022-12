Milan, domino portieri: Pioli ha il rinforzo tra i pali

Il Milan guarda al mercato per prendere un nuovo portiere. Ecco come potrebbe essere sostituito Mike Maignan. Il punto della situazione

Le condizioni di Mike Maignan tengono in ansia il Milan e i suoi tifosi. Il portiere francese non ha ancora risolto il problema al polpaccio e il suo rientro è slittato ancora.

Fino a qualche giorno fa la speranza era quella di vederlo in campo già contro la Salernitana. Non sarà così. L’ex Lille non è ancora guarito e quando prova a forzare sente dolore. Fra due settimane, quando si sottoporrà a nuovi controlli, ne sapremo di più sui tempi di recupero.

In Campania, chiaramente, Stefano Pioli è pronto a dar fiducia, ancora una volta, a Ciprian Tatarusanu. Il rumeno, verosimilmente, sarà titolare a Salerno ma anche contro la Roma, quattro giorni dopo. Il 2023, dunque, inizierà con l’ex Fiorentina tra i pali. Difficile, che il Milan possa piazzare un colpo nell’immediato. In casa rossonera, comunque, sono giorni di riflessione. La speranza è che Maignan possa rientrare il prima possibile ma si sta dando uno sguardo al mercato. Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono farsi trovare impreparati qualora il rientro dovesse slittare ulteriormente.

Idea italiana

La prima idea, come più volte raccontato, è stata quella di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello, con il quale è stato, di fatto, trovato un accordo per il prossimo anno. Oggi, però, l’Atalanta non ha aperto alla sua cessione se no di fronte ad un importante indennizzo. I bergamaschi, inoltre, necessitano di un altro portiere prima di lasciar andare il 30enne di Desio.

Un’altra idea, venuta a galla, è quella legata a Cragno, che al Monza non sta giocando. L’ex Cagliari può lasciare la Brianza ma serve che la squadra che lo prenda sia disposta a riscattarlo dal club sardo, a circa 4 milioni di euro.

Chissà che non ci sia un effetto domino che possa permettere al Milan di avere un nuovo portiere: Cragno potrebbe sbarcare a Firenze, per sostituire Gollini. L’ex Tottenham farebbe così ritorno a Bergamo, dando il via libera a Sportiello. E’ chiaramente solo un’idea, che potrebbe davvero mettere d’accordo tutti.

Occasioni all’estero

Ma le idee di calciomercato non mancano. Anche all’estero ci sono delle occasioni che possono essere prese davvero in considerazione. La più suggestiva ma anche la più costosa è quella che porterebbe a Keylor Navas.

L’ex Real Madrid è chiuso da Gianluigi Donnarumma e potrebbe fare le valigie per sbarcare in Italia. Il problema principale è chiaramente legato all’importante ingaggio. Attenzione, inoltre, alla situazione legata a Yann Sommer, con un contratto in scadenza a giugno, con il Borussia Mönchengladbach. Un indennizzo potrebbe bastare per cambiare aria già durante il mercato di gennaio.