ML – Leao è tornato a Milanello, Brahim Diaz in gruppo

Le ultime notizie da Milanello su Leao, Brahim Diaz, Theo Hernandez e Giroud.

La ripresa ufficiale della stagione si avvicina sempre di più e Stefano Pioli vuole un Milan pronto per il 4 gennaio 2023, quando ci sarà da affrontare la Salernitana allo stadio Arechi. Sarà il primo match di campionato dopo la pausa per il Mondiale e l’obiettivo sarà vincere, ovviamente.

Prima di andare a Salerno, i rossoneri saranno protagonisti di un’altra trasferta: in Olanda. Infatti, il 30 dicembre saranno di scena al Philips Stadion contro il PSV Eindhoven per l’ultima amichevole del 2022.

Il Diavolo ha già affrontato il Lumezzane a Milanello, poi Arsenal e Liverpool a Dubai. Dei test utili per rimettere ritmo partita nelle gambe dei calciatori. Purtroppo il mister non avrà a disposizione Mike Maignan e Divock Origi, oltre ad Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi c’è stato il rientro di Rafael Leao a Milanello. L’esterno offensivo portoghese ha ripreso ad allenarsi dopo una breve vacanza fatta al termine del Mondiale in Qatar.

Brahim Diaz si è allenato in gruppo, ha smaltito i problemi fisici che lo avevano colpito e vuole raggiungere presto il 100% della forma. Anche capitan Davide Calabria ha lavorato assieme al resto dei compagni.

Invece Rade Krunic e Junior Messias oggi hanno svolto una seduta personalizzata in palestra, non sono ancora nella condizione fisica ideale per essere a disposizione di Pioli. Per quanto riguarda Theo Hernandez e Olivier Giroud, abbiamo appreso che il loro rientro a Milanello dovrebbe avvenire il 30 dicembre. Da non escludere che possano anticipare la ripresa degli allenamenti.