Zlatan Ibrahimovic, il futuro è splendente: “Devo mettermi gli occhiali da sole” (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic suona la carica in vista del rientro in campo. Il futuro risplende: “Devo mettermi gli occhiali da sole

Mentalità e determinazione. Parole d’ordine per Zlatan Ibrahimovic, che nel corso della sua carriera ha fatto di queste due qualità un vero mantra che lo hanno portato ad imporsi come uno degli attaccanti migliori al mondo. Ancora oggi, a 41 anni, Zlatan segue questa filosofia. Il post social lo conferma.

Zlatan Ibrahimovic non è famoso per essere solo un giocatore dalle qualità tecniche e fisiche davvero fuori dal comune, ma anche per essere un autentico leader. C’è chi lo definisce arrogante e spocchioso, chi ne critica l’ego eccessivo, chi invece lo ama e lo reputa un vero dio del calcio. A tutti è innegabile, però, che a Ibra certo non manchi una personalità e un carisma straripante che riesce a trasmettere e a mettere a disposizione dei compagni.

Ibrahimovic è un vero leader in campo e soprattutto fuori dal campo. Uno degli esempi di mentalità vincente. E non è certo un caso che il “cambio di rotta” in casa Milan, quello che poi ha portato alla vittoria dello scudetto, sia arrivato proprio con il ritorno del gigante svedese.

Oggi, Ibrahimovic è alle prese con un lungo infortunio che lo tiene fermo ai box dal Maggio scorso. L’attaccante ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione del menisco. Il recupero prosegue bene, anche se per rivedere in campo “Ibra” si dovrà aspettare sino a fine Gennaio.

In attesa di rientrare in campo, dove certamente intende dimostrare di poter dare ancora il suo contributo alla causa rossonera, Ibrahimovic continua a dimostrare la sua incredibile mentalità e a motivare chi gli sta intorno…anche sui social.

Ibrahimovic, il post sui social suona la carica: “Il futuro è brillante”

The future is so bright I need sunglasses pic.twitter.com/13uFLSLs8V — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 12, 2022

Lo svedese si è mostrato carico e sorridente sul suo profilo social, in uno scatto in bianco e nero dove, abbagliato dal sole, stringe gli occhi per proteggerli dalla luce. La didascalia è eloquente: “Il futuro è così radioso che ho bisogno degli occhiali”.

Un riferimento, ovviamente, non solo al suo futuro personale ma anche alla carriera lavorativa. Dopo un lungo calvario durato mesi, manca solo l’ultimo pezzo di strada prima di potere riabbracciare la gioia del campo. Ibrahimovic sembra quanto mai fiducioso nel futuro e in un pronto rientro in campo. Tra due mesi, come detto a fine Gennaio, Ibrahimovic dovrebbe gradualmente rientrare e dare il contributo alla squadra per l’ultima parte di stagione. Una volata finale dove il Milan dovrà recuperare il terreno perso dal Napoli se vorrà confermarsi campione d’Italia.

Inutile dire, che per compiere la missione la personalità e la presenza dello svedese, soprattutto in spogliatoio, saranno fondamentali. Chi meglio di lui sa cosa significa vincere? Lui, intanto, è pronto a riprendere in mano il futuro.