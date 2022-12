Anche il Milan sul “Messi norvegese”: è ancora sfida al Benfica

La società rossonera è sulle tracce del talentuoso diciottenne, ma ancora una volta dovrà vedersela con i portoghesi del Benfica

Con il campionato ancora in pausa, almeno per quanto riguarda la Serie A, in queste settimane è il mercato a farla da padrone. Sono tanti i sondaggi e gli interessamenti da parte dei vari club per i gioielli del futuro in tutta Europa.

Lo scouting del Milan è sempre al lavoro e ogni tanto qualche prospetto seguito viene tesserato e affidato alla squadra Primavera. L’anno scorso è successo ad esempio con Marko Lazetic, prelevato a gennaio dalla Stella Rossa e aggregato alla squadra di Ignazio Abate. Adesso il serbo si è adattato e può essere una risorsa anche per Stefano Pioli.

Al momento ce ne è uno in particolare che piace tanto agli osservatori del Diavolo, ma sul quale ci sono già le attenzioni di mezza Europa. Stiamo parlando di un altro classe 2004, che stavolta non arriva dall’Est, bensì dalla Scandinavia. Ci riferiamo a Andreas Schjelderup, considerato uno dei talenti emergenti più puri del calcio europeo.

Alcuni lo definiscono addirittura il Messi di Norvegia, ma questi paragoni lasciano ovviamente il tempo che trovano. Questo rende però l’idea delle grandi aspettative che ci sono sul diciottenne.

Duello di mercato col Benfica: dopo Fernandez tocca a Schjelderup?

Sul giocatore si sarebbe fiondata ancora una volta una società che è maestra in queste operazioni, ovvero quella del Benfica. I portoghesi sanno fiutare bene i colpi in prospettiva e spesso riescono a mettere a segno delle operazioni straordinarie.

Come successo la scorsa estate con Enzo Fernandez. I lusitani hanno chiuso per il mediano argentino per 12 milioni e dopo appena sei mesi, grazie al Mondiale, il valore del calciatore è salito alle stelle. In quel caso anche il Milan era sul calciatore e, come riporta Tuttomercatoweb, i rossoneri vogliono fare concorrenza al Benfica anche per Schjelderup.

Il calcio norvegese ultimamente sta tirando fuori grandissimo talenti, come abbiamo visto con Haaland, e questo Schjelderup è un prodotto del fiorente vivaio del Bodo Glimt, anche se ora il giocatore milita nelle fila del Nordsjaelland. In questo caso non parliamo di un centravanti puro, bensì di un esterno che all’occorrenza può muoversi da seconda punta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Schjelderup (@andreasschjelderup)

Sempre stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, il Benfica si è già mosso in maniera concreta e ha avviato la trattativa per assicurarsi il prospetto. Maldini dovrà muoversi velocemente se vuole recuperare terreno. Altrimenti i portoghesi si porteranno a casa anche questo duello di mercato e, vedendo come è andata a finire con Enzo Fernandez, i rimpianti potrebbero non essere pochi.