Calciomercato Milan, inglesi spiazzati: rifiutati 60 milioni

Uno dei giocatori accostati anche al Milan è il sogno di mercato di una squadra della Premier League: prima proposta respinta.

Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono perdere Rafael Leao, stanno facendo il massimo per riuscire a rinnovare il suo contratto. A gennaio 2023 dovrebbe esserci un nuovo incontro per provare a raggiungere un accordo.

A livello di stipendio, la richiesta si aggira sui 7 milioni di euro netti annui e il Milan grazie al Decreto Crescita non avrebbe grossi problemi a sostenere tale spesa. Il portoghese così guadagnerebbe molto più dei suoi compagni di squadra e la società sforerebbe il tetto ingaggi che si era prestabilita.

Ma per trattenere le stelle e attrarne di nuove è necessario fare uno sforzo. Il problema principale della trattativa è un altro: il risarcimento che il giocatore deve corrispondere allo Sporting Lisbona. Si tratta di quasi 20 milioni, interessi compresi. Anche il Lille è stato ritenuto responsabile in solido ed è coinvolto nella vicenda.

Chiaramente l’entourage di Leao vuole ottenere le migliori condizioni economiche possibili, anche in virtù di questo risarcimento da pagare allo Sporting. Il calciatore resterebbe volentieri al Milan, però la risoluzione unilaterale del contratto esercitata nel 2018 quando militava a Lisbona sta condizionando la sua scelta sul futuro.

Rafa a Milano ha trovato l’ambiente giusto per crescere e diventare un top player. Dopo due stagioni di alti e bassi, è riuscito a trovare continuità ed è stato protagonista dello Scudetto vinto dalla squadra di Stefano Pioli. Adesso è il momento della conferma e i numeri di questa stagione sono buoni. Ha anche segnato due gol al Mondiale in Qatar.

Ma se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, il club di via Aldo Rossi sarebbe costretto a cederlo nella prossima sessione estiva del calciomercato. Non si può permettere di perderlo a parametro zero, come avvenuto con il quartetto Donnarumma-Calhanoglu-Kessie-Romagnoli.

Maldini e Massara stanno valutando alcuni esterni sinistri che potrebbero eventualmente sostituire Leao. Cody Gakpo è già sfumato, visto che il Liverpool ha ufficializzato il suo ingaggio. Un altro nome accostato al Diavolo è quello di Mykhaylo Mudryk.

Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons 🚨🇺🇦 #AFC

Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.

Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.

No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022