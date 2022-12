Colpo Gakpo: ufficiale il suo acquisto

L’olandese dopo il grande Mondiale lascia il PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. E’ arrivato il comunicato ufficiale

Il calciomercato invernale non è ancora cominciato ma i rumors che stanno riempendo le pagine dei giornali sportivi sono davvero tanti.

C’è spazio anche per le prime notizie ufficiali e nelle scorse ore è arrivato l’annuncio del trasferimento di Cody Gakpo al Liverpool. Un vero colpo di mercato, che siamo certi sarà tra i migliori dell’intera sessione. I Reds, con un vero e proprio blitz, si sono aggiudicati uno dei talenti più puri del calcio europeo.

L’attaccante è stato protagonista assoluto con l’Olanda, con tre gol nelle prime tre partite del Mondiale, contro Senegal, Ecuador e Qatar. Ma Gakpo, che lo scorso 7 maggio ha compiuto 23 anni, aveva già stregato tutti, prima della competizione intercontinentale: nella prima parte di stagione, con la maglia del Psv Eindhoven, sono arrivati tredici gol e diciassette assist, in ventiquattro partite. Numeri che non potevano passare inosservati.

Sogno proibito

Il nome di Gakpo è così finito sul taccuino dei migliori club europei. Il classe 1999 è stato accostato anche al Milan, in funzione di un possibile addio di Rafael Leão.

Ma come accade spesso per profili come quello dell’olandese ad aggiudicarselo è stato un club inglese. Un futuro già scritto: Gakpo era destinato a giocare in Premier League. Il trasferimento al Liverpool, però, è stato una sorpresa. L’attaccante sembrava pronto a trasferirsi al Manchester United. I Red Devils stanno cercando un calciatore che possa sostituire Cristiano Ronaldo e Gakpo poteva davvero essere l’uomo giusto da cui ripartire.

Il comunicato ufficiale

Gakpo, alla fine, però, ha scelto il Liverpool. Una squadra, che oggi, è certamente più pronta a vincere. Le cifre del trasferimento ad Anfield non sono state rese note m nelle casse del Psv dovrebbe essere finita una cifra non certo inferiore ai 40 milioni di euro.

“Psv e Liverpool FC hanno raggiunto un accordo sulla proposta di trasferimento di Cody Gakpo. L’attaccante 23enne partirà a breve per l’Inghilterra dove sarà sottoposto alle necessarie formalità prima del perfezionamento del trasferimento. Entrambi i club non stanno facendo annunci sulla cifra del trasferimento. ‘Ma questo è un trasferimento record per il PSV’, ha dichiarato il general manager Marcel Brands. La dirigenza del Psv ha concluso le trattative il giorno di Santo Stefano e ha dato a Gakpo il permesso di recarsi in Inghilterra“, rendo noto il club olandese, attraverso i propri canali ufficiali.