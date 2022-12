“Difficile trattenerlo”: Milan, l’annuncio spiazza i tifosi

L’allenatore di uno degli attaccanti graditi al Milan ammette che c’è la possibilità enorme di un trasferimento a fine stagione.

Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero prendere un nuovo centravanti nel prossimo calciomercato estivo. L’unico sicuro di rimanere al Milan è Olivier Giroud, che ha un contratto in scadenza ma che rinnoverà certamente.

Divock Origi è arrivato a parametro zero e ha firmato un quadriennale, però finora non ha pienamente convinto. Ha avuto problemi fisici che lo hanno limitato e in questo periodo è nuovamente infortunato, la dirigenza a fine stagione dovrà valutare se puntare su di lui.

Un’altra situazione da valutare è quella di Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando dall’ultimo infortunio e che dovrebbe tornare in campo a gennaio 2023. N0n c’è ancora una data precisa, lo svedese lavora per essere a disposizione quanto prima. Il suo contratto scade a giugno e il club deciderà assieme a lui se ci saranno le condiziono per andare avanti ulteriormente.

Calciomercato Milan, piace un attaccante della Ligue 1

Il Milan sta tenendo d’occhio diversi attaccanti. Uno dei profili che piacciono molto è Jonathan David. Gli scout rossoneri lo seguivano già quando militava in Belgio nel Gent e hanno continuato a monitorarlo anche con il trasferimento al Lille nel 2020.

9 gol e 3 assist nelle 15 presenze stagionali per il 22enne canadese, che ha preso parte all’ultimo Mondiale con la sua nazionale senza riuscire ad andare in rete. Il valore del suo cartellino si aggira sui 40-45 milioni di euro, dunque servirà un investimento importante per assicurarselo.

Intanto il suo allenatore Paulo Fonseca a La Voix du Nord si è così espresso sul futuro di David: “Sarò complicato tenere Jonathan la prossima stagione, perché non ci sono molti bomber come lui in Europa e ha solo 22 anni. Credo che i club più grandi proveranno a comprarlo“.

Mercato Milan, altro affare con il Lille?

Il Milan già in passato ha fatto alcuni affari importanti con il Lille. Nell’estate 2019 ha acquistato Rafael Leao, che dopo due stagioni di alti e bassi è esploso rivelandosi importantissimo per la squadra di Pioli. È stato tra i maggiori protagonisti dello Scudetto vinto nella scorsa stagione.

Nel 2021 ad approdare a Milano è stato Mike Maignan, così bravo da far dimenticare in fretta Gianluigi Donnarumma. Il portiere francese si è rivelato assolutamente all’altezza di difendere la porta rossonera. Purtroppo adesso è alle prese con il recupero da un infortunio al polpaccio destro e non si conosce la data del suo rientro. Sarà David il prossimo colpo sull’asse Milan-Lille?