Milan, ritorno di fiamma e scippo Capitale: 40 milioni per il colpo

Il Milan guarda anche all’estero per rafforzare la propria trequarti. Stallo sulla trattativa per il rinnovo di Leao, ecco nuovi profili

Il rinnovo di Rafael Leão tiene in ansia i tifosi del Milan. Nonostante la ferma volontà di proseguire con i colori rossoneri addosso, c’è il rischio di vedere partire il campione portoghese verso altri lidi. Competere, d’altronde, con i milioni dei grandi club inglesi è praticamente impossibile.

Le prossime settimane saranno chiaramente decisive per capire se Paolo Maldini e Frederic Massara riusciranno davvero a convincere il giocatore e il suo entourage a mettere nero su bianco. Il nodo Sporting persiste e guardare alle alternative appare un dovere.

Piste estere

In queste settimane sono stati diversi i calciatori accostati al club rossonero. Si è tornati a parlare di Mudryk, il nuovo astro del calcio ucraino ma il suo prezzo è già schizzato alle stelle. Lo Shakhtar Donetsk chiede già una cifra sui 100 milioni di euro. Verosimilmente il prezzo sarà più basso ma la concorrenza inglese è davvero agguerrita.

Si guarda altrove, si guarda proprio in Inghilterra, dove non riesce più a giocare Hakim Ziyech. Il marocchino ai Mondiali ha dimostrato di poter recitare un ruolo importante. Al Chelsea è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie e il Milan è pronto ad accoglierlo qualora rinunciasse a parte dello stipendio, considerato, al momento, troppo alto.

Sullo sfondo, poi, resta anche Marco Asensio. Paolo Maldini lo ha cercato durante il calciomercato estivo ma anche in questo caso le alte richieste, superiori ai sette milioni, hanno spinto il Diavolo a fare retromarcia. Il rinnovo con il Real Madrid non è ancora arrivato e in estate si libera a zero, diventando così una vera occasione per tutte le squadre, che risparmierebbero sul costo del cartellino.

Occhi sulla Capitale

Tante ottime idee, che arrivano soprattutto dall’estero. C’è però una pista tutta italiana, che potrebbe prendere piede nel corso delle prossime settimane. Il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha mai smesso di seguire con interesse Zaniolo.

Il calciatore della Roma ha un contratto in scadenza nel 2024 e un addio appare sempre più probabile. In estate i rossoneri ci hanno provato così come Juve e Tottenham. Troppo alte le richieste dei giallorossi, però, per sedersi attorno ad un tavolo e provare a trattare. I capitolini per Zaniolo volevano sui 60 milioni di euro. A giugno, ad un anno dalla scadenza del contratto, la Roma potrebbe accontentarsi di 40 milioni. Potrebbe dunque essere il giocatore italiano il nuovo rinforzo per il Milan.

Zaniolo è reduce da stagioni non certo esaltanti e anche questo inizio di campionato non appare all’altezza della sua qualità. Solo un gol in Serie A e un altro in Europa League. La stima sul giocatore 23enne, tartassato dagli infortuni, nel corso della sua carriera, resta comunque inalterata.