Napoli, pronto l’assalto all’ex Milan: “Costa 20 milioni”

Rivelazione a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato italiano. Il Napoli capolista sarebbe fortemente interessato al vecchio gioiello del Milan con un passato dunque in A.

Il mercato di gennaio sta per entrare nel vivo. Mancano ormai solo pochissimi giorni e la sessione tanto attesa di riparazione aprirà ufficialmente i battenti, come sempre dopo le festività di Capodanno.

Non ci si aspettano colpi clamorosi e costosi in Serie A, ma pare che molti club anche di alta classifica proveranno ad operare, sfruttando le occasioni che presenterà il mercato di riparazione e cercando di sfoltire la rosa dagli esuberi.

Anche il Napoli capolista, finora squadra ai limiti della perfezione in Italia ed in Europa, sembra pronto ad investire qualcosa per rinforzare e rimpolpare la rosa, o quanto meno alcuni reparti in particolare.

Il Napoli vuole il centrale del Lille: lo aveva scoperto il Milan

Proprio riguardo il Napoli arriva l’ultima indiscrezione di mercato internazionale. Pare che il club azzurro avrebbe messo gli occhi su un ex gioiello del Milan, che però in maglia rossonero non è mai riuscito ad esplodere.

Gabriele La Manna, noto operatore di mercato, è intervenuto nel programma in streaming su TVPlay lanciando la clamorosa indiscrezione. Il Napoli sarebbe fortemente interessato a Tiago Djalò, difensore portoghese un tempo di proprietà Milan.

Pare che gli azzurri abbiano ricevuto ottime impressioni sul centrale di proprietà Lille, che di recente è stato tra i protagonisti dell’amichevole giocata al ‘Maradona’ tra le due squadre. Djalò è partito titolare nel sorprendente 4-1 inflitto dai francesi alla squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli, che presumibilmente è alla caccia di un difensore giovane e di talento da inserire in squadra, starebbe sondando il terreno per Tiago Djalò. La valutazione che il Lille, notoriamente una bottega cara sul mercato, è di almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il giovane stopper portoghese.

Tiago Djalò, soltanto una ‘meteora’ al Milan

Nato ad Amadora, classe 2000, Tiago Djalò come detto è una giovane/vecchia conoscenza del Milan. Il difensore lusitano infatti ha transitato nel club rossonero qualche anno fa, ma senza lasciare il segno.

Cresciuto nello Sporting Lisbona, il Milan lo ingaggiò nel gennaio 2019 per 1 milione di euro, puntando sul suo talento fresco e tutto da scoprire. Djalò si è però espresso solo con la Primavera, giocando anche il Torneo di Viareggio.

Nell’estate successiva è entrato nell’affare che ha portato il connazionale Rafael Leao dal Lille al Milan. Djalò è stato sfruttato come contropartita tecnica, valutata 4 milioni di euro. Oggi è un titolare della squadra francese, con una valutazione cinque volte più elevata.