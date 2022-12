Sogno Milan: coppia tutta portoghese

Suggestione di calciomercato dalla Spagna: in prestito al Milan per una coppia da sogno. Ecco cosa potrebbe succedere a gennaio

L’infortunio di Diogo Jota sembrava poter spalancare le porte della titolarità in Nazionale di Rafael Leao. Fernando Santos, al Mondiale, però, ha fatto altre scelte.

Il campione rossonero è sempre partito dalla panchina, riuscendo comunque a lasciare il segno, con due reti. Il miglior giocatore della Serie A ha dunque ricoperto un ruolo da comprimario, dando prova che può ancora migliorare tanto.

In Qatar non è arrivato il tanto atteso salto di qualità. Oggi appare il Milan il posto migliore dove poter crescere per diventare fondamentale anche per il Portogallo. Nell’ultima manifestazione intercontinentale, sulla sinistra, ha così giocato Joao Felix.

Una scelta a sorpresa non certo per le qualità dell’attaccante, ritenuto tra i migliori talenti in circolazione, ma per la stagione poco fortunata con la maglia dell’Atletico Madrid.

Stagione da dimenticare

Appare evidente che tra l’ex Benfica e Diego Simeone i rapporti non siano proprio idilliaci. Il classe 1999 ha faticato terribilmente ad imporsi, scivolando sempre più indietro nelle gerarchie del tecnico argentino.

Felix, che ha un contratto importante, fino al 30 giugno 2026, non ha giocato tantissimo: ha raccolto 18 presenze, tra LaLiga, Champions League e Coppa del Re, per un totale di soli 818 minuti.

Il 23enne di Viseu ha faticato a trovare la via della rete. I primi centri, una doppietta, sono così arrivati solamente a fine ottobre, il 29, contro il Cadice. Nella partita successiva il terzo ed ultimo gol con la maglia dei Colchoneros, contro l’Espanyol.

Quello contro i catalani potrebbe davvero essere stata la sua ultima rete con l’Atletico Madrid. L’addio a gennaio è sempre più una possibilità. Le big europee stanno parlando con Jorge Mendes, alla ricerca di una soluzione. Dall’Inghilterra arriva una novità che potrebbe ingolosire anche le squadre italiane.

Coppia portoghese

I Colchoneros, infatti, sarebbero disposti a cedere Joao Felix con la formula del prestito oneroso, a circa 8 milioni. Una novità importante che rende il campione portoghese un’opportunità anche per il Milan. Il giocatore è stato accostato a Juve e Inter ma anche ai rossoneri, in vista di un possibile addio di Rafael Leao, con Mendes alla regia.

E’ molto probabile dunque che il noto agente abbia parlato del giocatore al Diavolo. Chissà che adesso non si possa pensare di vedere i due giocatori insieme. E’ chiaramente solo una suggestione ma Stefano Pioli sarebbe – ne siamo certi – affascinato dall’idea di far coesistere i due calciatori. D’altronde per i campioni c’è sempre spazio.