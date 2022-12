Sportmediaset – Milan, c’è la conferma: l’idea è concreta

Il notiziario conferma l’interessa della società rossonera per il talento: in estate può anche arrivare l’assalto

A breve ripartirà il campionato e il Milan tornerà a concentrarsi sul campo, ma intanto al centro dei discorsi in questo momento c’è il mercato, legato ovviamente anche al tema dei rinnovi di contratto.

Il club rossonero sta provando a convincere Rafa Leao a prolungare ma, nonostante tutte le mosse fatte, non c’è ancora l’accordo. C’è la volontà di tutte le parti in causa di continuare insieme, ma la questione economica ancora non è stata risolta e i tifosi temono sempre una beffa. Di conseguenza è normale che la società continui a tenere d’occhio altri profili offensivi di livello, soprattutto nel caso in cui la trattativa con l’ex Lille, in scadenza nel 2024, dovrebbe allungarsi ulteriormente.

Le prossime settimane saranno decisive in questo senso, con i rossoneri che quindi aspettano e intanto studiano soluzioni alternative in Italia e all’estero. In teoria, a prescindere dal rinnovo o meno di Leao, al Milan un giocatore importante sulla trequarti, magari con caratteristiche diverse da quelle dei giocatori già in rosa, farebbe comodo. Stefano Pioli gradirebbe un elemento di qualità e i nomi sono diversi.

Anche la Roma su Zaniolo: non sono solo voci

Tra questi nomi sta tornando a prendere quota uno che la scorsa estate è stato accostato al Diavolo a più riprese. Si tratta del romanista Nicolò Zaniolo, anche lui in scadenza nel 2024. Stamattina la Gazzetta asseriva che i rossoneri continuano a tenere d’occhio il classe ’99.

A confermare questa notizia ci ha pensato anche il notiziario di Sportmediaset, nell’edizione odierna su Italia Uno. Viene riferito che i discorsi fra il ragazzo e il club giallorosso per il prolungamento sono ancora in stand-by e che nel frattempo il prezzo continua a calare. Gli estimatori del talento azzurro sono diverse e tra queste ci sono sempre la Juventus e il Tottenham, ma anche l’Arsenal.

A queste però si aggiunge in maniera concreta anche il Milan, il cui interesse è stato verificato proprio dalla stessa redazione di Sportmediaset, che ha quindi confermato la notizia rimbalzata oggi. A Pioli un giocatore come Zaniolo farebbe molto comodo per il suo 4-2-3-1, sia come esterno alto a destra che dietro la punta.

Le alternative

La Roma inizialmente chiedeva 60 milioni, ma ora il prezzo si è abbassato e il club capitolino potrebbe accontentarsi di molto meno per cederlo, anche perché ora c’è Paulo Dybala a comandare l’attacco giallorosso.

Le altre ipotesi al momento non vengono dalla Serie A. C’è il solito Hakim Ziyech, stimato e ambito da tempo da Maldini e Massara, ma per il quale l’ostacolo dello stipendio ha sempre costituito un problema non da poco. La pista del marocchino però non è assolutamente da scartare. Non si esclude neanche un altro vecchio pallino come Marco Asensio. Lo spagnolo del Real Madrid in estate si libererà a zero e il Diavolo non può non farci un pensiero.