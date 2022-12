Colpo clamoroso già a gennaio: la notizia interessa al Milan

Dall’Inghilterra rimbalza la notizia di un possibile arrivo in prestito dell’attaccante: questo semplificherebbe le cose ai rossoneri

Da anni ormai il mercato di gennaio può essere considerato a tutti gli effetti al pari di quello estivo. I club non si limitano infatti a puntellare la rosa con qualche ritocco secondario, ma cercano spesso il colpo di primo livello.

Le ultime sessioni invernali del calciomercato hanno visto mettere a segno grandissimi colpi, anche in Serie A. L’anno scorso, ad esempio, è stato della Juventus l’acquisto più oneroso a gennaio, con l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Ma in giro per l’Europa si sono mossi in questa finestra tanti altri top, come Luis Diaz, Ferran Torres o Dejan Kulusevski.

Anche quest’anno quindi ci si aspettano grandi colpi e importanti trasferimenti, con le big europee grandi protagoniste. Manca ancora qualche giorno all’inizio del mercato eppure ci sono già tanti grandi nomi che potrebbero cambiare casacca. Uno di questi possibili trasferimenti potrebbe anche riguardare il Milan, anche se in maniera indiretta. Per questo la vicenda è da seguire.

Chelsea su Joao Felix, ipotesi prestito

Il nome a cui stiamo facendo riferimento è quello di Joao Felix. Il 23enne portoghese non sta trovando lo spazio che si aspettava nell’Atletico Madrid del Cholo Simeone ed è probabile che cambi aria già adesso.

Il Mondiale lo ha comunque visto esprimersi a grandi livelli e su di lui ci sono davvero tante squadre adesso. Una di queste è il Chelsea, che starebbe pensando seriamente di portare il talento lusitano a Londra già nel mese di gennaio. La notizia la riportano direttamente dall’Inghilterra, nello specifico il Telegrafh.

Il quotidiano inglese riferisce che l’obiettivo dei Blues è quello di raggiungere un accordo con i Colchoneros sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Le cifre sono molto alte e difficilmente scenderanno sotto i 70 milioni di euro. Graham Potter riuscirebbe quindi finalmente a rinforzare l’attacco, dopo aver seguito tanti calciatori.

I Blues si allontano da Leao

Niente Serie A quindi per Joao Felix, che pure era stato accostato a qualche club italiano, tra cui il Milan. Il suo ingaggio di 6 milioni rende però davvero difficile una eventuale trattativa. I rossoneri, ad ogni modo, avrebbero valutato il suo profilo in caso di addio di Rafa Leao.

Proprio il Chelsea infatti poteva rappresentare una pretendente al rossonero e in questo caso il Diavolo sarebbe più tranquillo. Joao Felix al Chelsea avvinerebbe pertanto ancor di più Leao alla permanenza a Milanello e di conseguenza al tanto atteso rinnovo di contratto. La dirigenza milanista e l’ex Lille hanno fatto passi avanti nell’ultimo periodo e sembra che si possa chiudere un accordo intorno ai 6,5 milioni di euro. L’assenza di una concorrente come il Chelsea di certo facilita le cose.