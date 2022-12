Milan, il rinforzo per lo Scudetto: lo vuole Pioli

Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero regalare un nuovo giocatore a Stefano Pioli. Un nuovo rinforzo per sfidare il Napoli con più convinzione

Il cammino del Napoli, nella prima parte di stagione, è stato praticamente inarrestabile. Gli azzurri, che hanno vinto anche a San Siro, hanno conquistato tredici successi in quindici partite, non perdendo mai. Il Milan di Stefano Pioli, invece, è andato ko ben due volte, con gli uomini di Luciano Spalletti e a Torino, con la squadra di Ivan Juric.

I punti di distacco dal primo posto, occupato dal Napoli, sono ben otto. Non certo pochi. Alla ripresa Tonali e compagni saranno attesi dalla trasferta in Campania: il Diavolo volerà a Salerno per sfidare i ragazzi di Nicola. Gli azzurri, invece, saranno a San Siro, per il match di cartello contro l‘Inter.

Corsa Scudetto

Bisognerà sbagliare il meno possibile per riuscire a recuperare qualche punto sul Napoli. Servirà un percorso davvero importante per non vedersi scucire dal petto lo Scudetto al termine della stagione.

Il Milan non ha di certo abdicato e il recupero degli infortunati darà una mano a Stefano Pioli. Torneranno fin da subito Alexis Saelemaekers e Davide Calabria, cambiando di fatto il volto della fascia destra. Il tecnico spera di poter riabbracciare subito anche Mike Maignan e Divock Origi ma fra qualche giorno ne sapremo di più. Servirà aspettare febbraio, invece, per riabbracciare Zlatan Ibrahimovic.

Regalo Scudetto

Il recupero di tutti gli infortunati sarebbe chiaramente fondamentale per poter affrontare la seconda parte di stagione, in cui si tornerà a giocare ogni tre giorni. Il calendario sarà ancora più fitto e servirà davvero l’apporto di tutti. Serve che gli acquisti estivi inizino a dare il loro contributo. Ci si aspetta di più da Charles De Ketelaere ma anche da Dest, Vranckx e Thiaw.

E il calciomercato? A gennaio potrebbe arrivare un nuovo portiere se il prossimo 6 gennaio gli esami a cui si sottoporrà Maignan non dovessero essere positivi.

Il sogno dei tifosi resta, però, quello di vedere rafforzata la corsia alta di destra. Ormai sono anni che si aspetta un’ala che possa far fare il salto di qualità alla squadra, in quella posizione. Nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato al Milan, con insistenza, il nome di Hakim Ziyech. Nei giorni scorsi il profilo del marocchino è tornato in orbita rossonera.

In Spagna, Fichajes.net, rilancia l’ipotesi di un’offerta da parte del Milan per Ziyech: sarebbe stato Stefano Pioli, a chiedere l’acquisto del marocchino. Un colpo per continuare a sognare lo Scudetto.