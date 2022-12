Colpo Milan a sorpresa, Leao apprezza: il like “tattico” fa sognare i tifosi

Rafael Leao va verso il rinnovo e apprezza un possibile colpo del Milan. Ecco di chi si tratta

Rafael Leao è tornato a lavorare a Milanello in vista del primo match del 2023 contro la Salernitana, in programma il prossimo 4 gennaio. Chi vive il centro sportivo di Carnago racconta di un calciatore rientrato nel miglior modo possibile, tirato a lucido e pronto per dare fin da subito una mano alla squadra.

Mai come in questo momento i rossoneri hanno bisogno di Leao. Contro i campani, allenati da Nicola, non ci saranno Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi. Olivier Giroud, invece, sarà tornato a Milanello solo da qualche giorno. L’attacco sarà dunque sulle spalle del portoghese. Il Milan non può più sbagliare e serviranno i gol dell’ex Lille per cercare di accorciare sul Napoli, che inizierà il suo 2023 a San Siro contro l’Inter.

Solo Milan

Leao è concentrato sul Milan. Il focus, da quando è finito il Mondiale, è solo ed esclusivamente sui rossoneri. Leao ha in testa il Diavolo e non passa giorno in cui non manifesta il proprio affetto.

Lo fa attraverso i social, con messaggi a tinte rossonere, lo ha fatto andando a trovare la squadra, a Dubai, durante le vacanze e si spera lo faccia anche attraverso la firma sul rinnovo. Nonostante le difficoltà dovute soprattutto al caso Sporting, in casa Milan si continua a respirare fiducia.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno manifestato, anche pubblicamente, ottimismo per la firma di Leao. Servirà magari del tempo ma il portoghese, come detto, pensa solo ed esclusivamente al Diavolo. Leao deve ancora crescere e il Milan è l’ambiente giusto poterlo farlo.

Coppia portoghese

Come è noto Rafael Leao è molto attivo sui social e soprattutto su Twitter lancia spesso di messaggi. Tanti like che fanno capire quanto sia immerso nel mondo rossonero. Leao sembra seguire interessato anche le dinamiche di calciomercato e non mancano i like ai compagni che rinnovano o ai presunti interessamenti da parte del Milan.

In questi giorni sono così arrivati gli apprezzamenti per Kolo Muani, tornato in orbita rossonera, e per JoaoFelix. La possibilità di giocare con il connazionale, suggerita da MilanLive.it e ripresa da SempreMilan, sembra non dispiacere a Leao. L’ex Benfica, come scritto, è pronto a lasciare l’Atletico Madrid già durante il calciomercato di gennaio. I rapporti non idilliaci con Simeone stanno spingendo Jorge Mendes a trovare sistemazione altrove al suo assistito. I Colchoneros sono pronti a lasciarlo andare anche in prestito. Futuro al Milan? Difficile ma a Leao piacerebbe…