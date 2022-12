Futuro segnato per Brahim Diaz: la scelta del Milan

Il giocatore sarà sotto esame nei prossimi mesi. Il Real Madrid lo tiene d’occhio e il futuro appare davvero tutto da scrivere

Il gol realizzato alla Juventus rimarrà impresso nei ricordi dei tifosi per molto tempo. La lunga cavalcata verso la porta, in cui ha saltato Bonucci, come fosse un birillo prima di battere Szczesny e mostrare al mondo la sua maglia numero dieci, è certamente tra le cose più belle per i colori rossoneri del 2022.

Brahim Diaz, dopo una stagione deludente, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, facendo meglio del grande investimento estivo Charles De Ketelaere. La partita contro contro i bianconeri è chiaramente quella che si ricorda di più ma il classe 1999 è riuscito a fare bene anche in altre circostanze. In 13 match di Serie A giocati, Brahim Diaz, ha così realizzato quattro gol, altri due contro il Monza e uno contro l’Udinese, e un assist.

Un bottino niente male per un giocatore che era ormai finito ai margini. In questa stagione Diaz si è ‘riciclato’ anche come esterno di destra, riuscendo a far bene. Il 2023 dovrà essere il suo anno anche perché ha un riscatto da guadagnarsi.

Futuro in bilico

La sua posizione, più di altri, rimane in bilico. Il Milan e il Real Madrid – come raccontato nei giorni scorsi e come conferma il Corriere dello Sport, in edicola stamani – si incontreranno per fare il punto della situazione. Non c’è ufficialmente un riscatto fissato ma un accordo verbale con il quale Brahim Diaz è stato valutato sui 22 milioni di euro.

Una cifra che il Milan ad oggi ritiene eccessiva. La stima da parte di Pioli nei confronti del giocatore rimane alta ma il Diavolo vorrebbe uno sconto per confermarlo in rossonero. E’ pure vero, però, che se il fantasista dovesse fare così bene da spingere il Milan a spendere quella cifra, potrebbe non bastare. L’ultima parola spetta infatti al club vincitore dell’ultima Champions League, oltre che a Brahim Diaz stesso.

Real vigile

In Spagna continuano a susseguirsi le voci che vogliono il numero dieci di ritorno alla base. Il Real Madrid a fine stagione perderà diversi giocatori d’attacco e Diaz potrebbe così completare il reparto.

Oggi la dirigenza dei blancos appare soddisfatta del classe 1999 ma spera che possano arrivare altre conferme nei prossimi mesi.

La sensazione è che Brahim Diaz alla fine, dopo tre stagioni, torni al Real Madrid. Il Milan ha deciso di puntare forte su Charles De Ketelaere e ha investito una cifra importante anche per Yacine Adli. Di fatto sarà il francese il sostituto dello spagnolo ma chissà su quali spalle finirà la maglia numero dieci.