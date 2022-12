Leao in diretta con un famoso Tik Toker: “Dovresti venire in Premier League!” (VIDEO)

Scambio di battute sui social tra il calciatore del Milan tanto chiacchierato ed uno dei più famosi tiktoker internazionali in circolazione, riguardo al futuro sportivo del primo.

Continuano a circolare voci, indiscrezioni e sensazioni riguardo al tanto chiacchierato futuro di Rafael Leao. L’attaccante del Milan è sempre al centro di discussioni varie.

Leao, classe 1999 giunto alla quarta stagione con la maglia rossonera addosso, è sempre più in bilico. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 ma il Milan deve e vuole affrettarsi a blindarlo per evitare problematiche future.

Rinnovo che però non è così semplice come sembra. L’attaccante infatti pretende uno stipendio a dir poco elevato per rimanere, anche su consiglio del suo entourage. La situazione è chiara: o l’accordo arriverà nei primi mesi del 2023, oppure il Milan sarà costretto a metterlo sul mercato in estate.

Leao e lo scambio di battute con IshowSpeed

L’ultimo capitolo di questa incombenza molto discussa arriva dai social. In particolare dalla piattaforma più battuta fra i giovani, ovvero Tik Tok, portale utilizzato per brevi video musicati di ogni genere.

Rafa Leao ha pubblicato una recente diretta in cui dialoga con IshowSpeed, un giovane tiktoker inglese molto noto a livello internazionale per la sua passione per il calcio e per alcune canzoni realizzate proprio a tema sportivo.

Nel video che sta circolando in queste ore sul web, si vede Leao parlare con Speed, il quale gli consiglia fortemente di andare a giocare in Inghilterra. “Dovresti venire a giocare in Premier League, faresti impazzire tutti” – propone il tiktoker, mentre il milanista risponde semplicemente “Tu credi?” – limitandosi a non dare giudizi sulle differenze tra Serie A e Premier.

Leao non cade in tentazione e non si sbilancia. Sa bene che la sua situazione contrattuale è molto delicata e dunque non può muovere questioni troppo esagerate in fase di trattativa. Certo è che diversi club di Premier League farebbero carte false per avere il numero 17 del Milan, considerato il futuro del Portogallo.

Leao, a gennaio l’incontro decisivo per il rinnovo

Le ultime indiscrezioni, a prescindere da questi siparietti social, parlano di un avvicinamento graduale tra il Milan e Rafa Leao. A gennaio dovrebbero andare in scena gli incontri determinanti per il futuro del calciatore lusitano.

Si parla di 6,5 milioni netti a stagione che il Milan targato RedBird sarebbe pronto ad offrire al calciatore fino al 2027. Ma prima di tutto andranno convinte le diverse anime della trattativa: l’agente Jorge Mendes e l’avvocato Ted Dimvula che sta prendendo in mano la situazione. Inoltre andrà discussa anche la questione relativa alla sanzione che la FIFA ha imposto a Leao per il trasferimento illecito dallo Sporting al Lille nel 2018.