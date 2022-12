Milan, accordo raggiunto e firma in arrivo: i dettagli

Il Milan ha trovato l’intesa per la firma di un giocatore molto importante della squadra di Pioli: l’annuncio dovrebbe arrivare presto.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono concentrati sui rinnovi in questo periodo. Ci sono tre calciatori da blindare al più presto.

I nomi sono noti: Ismael Bennacer, Rafael Leao e Olivier Giroud. I primi due vanno in scadenza a giugno 2024 e senza il rinnovo dovranno essere ceduti entro la prossima finestra estiva del calciomercato. Il Milan spera di riuscire ad accordarsi con entrambi, evitando l’addio.

Più facile il prolungamento contrattuale del centrocampista algerino, che chiede circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza rossonera deve fare un piccolo sforzo per arrivare alla firma. Più complicata la situazione di Leao, che pretende circa 7 milioni annui ed è coinvolto anche nel pagamento di un ricco risarcimento allo Sporting.

Rinnovi Milan: il punto su Giroud

Giroud ha un contratto che scade a giugno 2o23 e quindi c’è una certa urgenza di rinnovarlo. Anche nel recente Mondiale in Qatar ha dimostrato di poter essere decisivo ad alti livelli e quindi fa gola a diverse squadre.

Ma oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Giroud e il Milan andranno avanti insieme. A breve ci sarà l’incontro tra la società rossonera e l’entourage dell’attaccante per definire il prolungamento fino a giugno 2024. L’annuncio verrà fatto nel mese di gennaio.

Le parti lavorano all’accordo da tempo ed è ormai cosa fatta. Lo stipendio attuale da 3,2 milioni netti annui non subirà grandi variazioni. Probabilmente ci sarà solo un piccolo ritocco, dato che l’ex Chelsea continua a segnare gol importanti e la dirigenza riconosce la sua importanza all’interno della squadra. Potendo usufruire del Decreto Crescita per risparmiare sul lordo dell’ingaggio, un aumento contenuto non rappresenta un problema.

I numeri di Giroud al Milan

Giroud è arrivato al Milan nell’estate 2021 per circa 2 milioni, finiti nelle casse del Chelsea. Non tutti erano convinti del suo acquisto, però il francese ci ha messo poco a convincere. È stato un grande protagonista della cavalcata Scudetto.

Nella scorsa stagione 14 gol e 4 assist in 38 partite disputate, mentre in questa è finora arrivato a 9 reti e 5 assist in 19 presenze. Numeri notevoli per il bomber 36enne, molto felice a Milano e desideroso di proseguire la sua avventura in maglia rossonera. Domani ci sarà il suo rientro a Milanello dopo la breve vacanza post-Mondiale. Con lui anche il connazionale Theo Hernandez, altra colonna della formazione di mister Pioli.