Milan, lo vuole la Juve: il clamoroso scippo impossibile

Il club bianconero vuole provare il clamoroso scippo al Milan. Uno scippo che ad oggi appare davvero impossibile. Ecco cosa sta succedendo

Le indagini condotte dalla Procura di Torino nei confronti della Juventus hanno portato il club a compiere una vera e propria rivoluzione societaria. Si è dimesso l’intero Cda e inevitabilmente si sta guardando al futuro in maniera diversa. Servono nuovi uomini che possano far ripartire la Juventus e portarla nuovamente al successo.

Le prossime settimane non saranno facili per la Vecchia Signora, che capirà cosa rischia davvero. Si sono fatte tutte le ipotesi possibili, dalla retrocessione, all’esclusione dalle coppe, alla semplice ammenda, passando per qualche punto di penalizzazione. Occorre aspettare che la giustizia faccia il suo corso per capire cosa succederà realmente.

Nuovo futuro e occhi in Casa Milan

Come detto, nel frattempo, la Juventus prova a guardare avanti. Massimiliano Allegri è sempre più saldo sulla panchina del club bianconero, che ripartirà da lui anche la prossima stagione.

Le ultime sessioni di calciomercato, però, hanno abbastanza lasciato a desiderare e l’idea è quella di prendere una nuova figura che si occupi della campagna acquisti. Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, scrive che il nome in cima alla lista è quello di Luis Campos, che attualmente svolge il ruolo di consulente del Psg. Il dirigente ha un legame particolare con Massimiliano Allegri, che darebbe dunque il suo consenso per un approdo a Torino. Chissà però cosa ne penserà il club francese, che da questa estate ha un po’ cambiato modo di fare mercato.

La lista dei candidati però è lunga e tra i profili apprezzati ci sarebbe anche quello Frederic Massara. L’attuale direttore sportivo del Milan, tra i protagonisti principali della Scudetto, ha rinnovato il suo contratto solo la scorsa estate.

Non solo Massara

Un addio ai rossoneri appare davvero complicato. Troppo forte il legame con Paolo Maldini per una separazione, che sarebbe davvero inaspettata. Sullo sfondo ci sarebbe anche il nome di Cristiano Giuntoli, che tanto bene sta facendo con il Napoli.

Ma il calciomercato dei dirigenti della Juve potrebbe proseguire anche dietro la scrivania. Oltre ad un ds si guarda anche ad un nuovo Amministratore Delegato: in questo caso il profilo in cima alla lista è quello di Beppe Marotta, a seguire ci sarebbe, invece, Giovanni Carnevali.