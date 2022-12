Dal Milan alla Turchia, addio a gennaio: trattativa in corso

Il Milan potrebbe cedere un giocatore nel calciomercato di gennaio: contatti in corso per un trasferimento in Turchia.

Paolo Maldini e Frederic Massara nella finestra invernale del mercato non dovrebbero fare operazioni in entrata, però qualcuno potrebbe lasciare Milanello. La dirigenza lavora per finalizzare una cessione.

Ci riferiamo a Tiemoué Bakayoko, che è completamente fuori dai piani di Stefano Pioli. Non a caso, non è mai stato impiegato durante questa stagione. Il Milan sperava di liberarsene già in estate, ma non è stato possibile.

Il Chelsea ha detto no all’interruzione del prestito per riprendersi il giocatore. Avrebbe dato il via libera solo se un’altra squadra fosse subentrata al prestito, accollandosi lo stipendio. Alcuni contatti ci sono stati e non hanno portato a una soluzione.

Mercato Milan, Bakayoko potrebbe finire in Turchia

Il Milan spera di anticipare l’addio di Bakayoko, che in ogni caso avverrà a fine stagione. Non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. L’accordo stipulato con il Chelsea prevedeva persino un obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni, che però non si verificheranno visto che il francese non gioca mai.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, è in corso una trattativa per il trasferimento di Bakayoko all’Adana Demispor. La squadra turca è allenata da Vincenzo Montella, che sogna il francese come rinforzo per il suo centrocampo. Vedremo se questa operazione andrà in porto.

L’ex Monaco sta valutando la destinazione, considerando che in maglia rossonera non trova spazio e che restando a Milano passerebbe anche la seconda parte della stagione in panchina. Se vuole tornare a giocare, deve andarsene. Forse la Turchia non è la destinazione dei suoi sogni, però da qualche parte deve andare per rilanciarsi.

Montella vuole Bakayoko per prendersi l’Europa

Oggi l’Adana Demispor occupa la quarta posizione nella classifica della Super Lig con 27 punti. È a -5 dalla capolista Fenerbahce e Montella vuole rimanere ai piani alti. Per questo l’allenatore campano ha chiesto uno sforzo alla società nel mercato di gennaio.

Nella squadra turca sono presenti due giocatori che hanno militato in Serie A: Gokhan Inler (ex Udinese e Napoli) e Birkir Bjarnason (ex Pescara, Sampdoria e Brescia). Fino a fine agosto c’era anche Mario Balotelli, che ha avuto un litigio con Montella e si è poi trasferito in Svizzera nel Sion.