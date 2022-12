PSV-Milan, novità a sinistra: Pioli l’ha provato al posto di Theo

Pioli sta valutando delle novità di formazione per Salernitana-Milan: qualcosa può cambiare sulla fascia sinistra.

Domani il Milan affronta l’ultima amichevole di questo 2022, un test importante per prepararsi alla ripresa del campionato. L’avversario sarà il PSV Eindhoven e la partita andrà in scena al Philips Stadion dalle ore 18:15.

Stefano Pioli probabilmente coglierà l’occasione per schierare quella che nei suoi pieni dovrebbe essere anche la formazione del 4 gennaio contro la Salernitana. Sulla maggior parte dei ruoli non ci sono dubbi, ma comunque rimane qualche nodo da sciogliere.

Ad esempio, in assenza di Mike Maignan, sarà ancora Ciprian Tatarusanu il titolare a Salerno oppure toccherà ad Antonio Mirante? Le ultime indiscrezioni danno l’ex Roma con quotazioni in risalita. Il match contro il PSV Eindhoven potrebbe aiutare a capire se la gerarchia sia cambiata.

Verso Salernitana-Milan: sorpresa sulla corsia mancina?

Per quanto riguarda la difesa, è certo l’impiego di tre giocatori su quattro. Ci riferiamo a Davide Calabria, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. E a sinistra?

Theo Hernandez rientrerà in gruppo solo domani e dunque è possibile che parta in panchina a Salerno. Poi ci sarà il big match contro la Roma e lì certamente rivedremo il francese titolare. Contro la Salernitana è probabile che al suo posto giochi Sergino Dest.

Il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale ufficiale YouTube ha spiegato che in questi giorni Stefano Pioli a sinistra ha provato solamente l’americano. L’ex Ajax dovrebbe partire dall’inizio in quella posizione contro il PSV Eindhoven ed è probabile una conferma a Salerno. Fodé Ballo-Touré, comunque, è a disposizione.

Il resto della formazione

A centrocampo non ci sono dubbi sull’impiego della coppia titolare composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer. L’algerino è anche in trattativa per il rinnovo del contratto e trapela fiducia sulla firma. Gennaio può essere il mese decisivo.

Per quanto riguarda il tridente offensivo del 4-2-3-1 rossonero, sicuramente saranno Alexis Saelemaekers e Rafael Leao gli esterni. Nel ruolo di trequartista si giocano il posto Brahim Diaz, Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Il centravanti contro PSV Eindhoven e Salernitana dovrebbe essere Ante Rebic.

Olivier Giroud rientra solo domani a Milanello, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic sono out, Marko Lazetic è ancora acerbo. Pioli non aveva escluso di impiegare De Ketelaere come attaccante, però dagli allenamenti non è finora trapelata questa possibilità.