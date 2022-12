Amichevole PSV-Milan in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Segui con MilanLive.it la diretta testuale di PSV Eindhoven-Milan, l’ultima amichevole di lusso dei rossoneri prima della riapertura del campionato. Tutti i dettagli…

Alle 18.15 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo al Philips Stadion per affrontare il PSV Eindhoven. Un ottimo test contro un’avversaria di livello per prepararsi al meglio alla ripresa dei campionati. Il 4 gennaio sarà di nuovo Serie A, e i rossoneri stanno lavorando duramente per ritrovare condizione e smalto. L’amichevole contro gli olandesi sarà utilissima in tal senso.

I friendly match di metà dicembre contro Arsenal e Liverpool non l’hanno detta bene ai rossoneri, ma hanno lasciato qualche spunto positivo di stimolo e motivazione. Oggi, contro il PSV, Stefano Pioli ritroverà però diversi titolari che sono stati assenti per infortunio o perchè impegnati ai Mondiali. Il livello sarà dunque più alto, e servirà per prendere consapevolezza di molti più fattori.

I grandi assenti saranno ovviamente Theo Hernandez e Olivier Giroud, i quali hanno lasciato per ultimi il Qatar avendo partecipato alla finale dei Mondiali con la Francia. Il terzino e l’attaccante hanno fatto comunque ritorno oggi a Milanello, riprendendo subito la tabella di marcia per prepararsi al campionato. Scopriamo dunque quali sono le scelte ufficiali di Pioli per l’amichevole odierna contro il PSV.

PSV-Milan, le formazioni ufficiali

Stefano Pioli ha voglia sperimentare e di trovare nuove soluzioni tattiche. Quale miglior occasione per farlo se non l’amichevole di oggi! Le due grandi sorprese sono Antonio Mirante tra i pali (da giorni si diceva che l’ex Roma fosse in ascesa nelle gerarchie della porta) e Yacine Adli sulla sinistra. Il francese lo vedremo oggi in una nuova veste, e chissà se nel ruolo di Leao non possa fare altrettanto come bene come nelle precedenti amichevoli.

Formazione PSV: Benitez; Teze, Obispo, Ramalho, Teze; Veerman, Sangare, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. All.: van Nistelrooij

Formazione Milan: Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic. All.: Stefano Pioli