Calciomercato Milan, ci prova Guardiola: pressing sul rossonero

Pep Guardiola sul giocatore rossonero. Il tecnico del Manchester City pronto a lanciare l’assalto sul giocatore

I gioielli del Milan continuano ad attirare le mire delle big europee. Uno, in particolare, a suon di prestazioni è riuscito a conquistare niente meno che Pep Guardiola, che sarebbe pronto a fare follie per averlo in squadra.

Rafael Leao continua ad essere al centro delle voci di mercato. L’asso portoghese del Milan è reduce dalla delusione mondiale con la maglia del suo Portogallo, con i lusitani che a sorpresa hanno alzato bandiera bianca nel match dei quarti di finale contro il Marocco. A 23 anni, però, Leao avrà certamente modo di provare a rifarsi. Intanto è arrivato il tempo di pensare al futuro e valutare le prossime mosse per la sua carriera.

E’ infatti un momento alquanto delicato per Rafael Leao. Il giocatore non ha mai nascosto di trovarsi molto bene al Milan e di essere molto legato dall’ambiente bianconero, ma non è un segreto che il giocatore sia particolarmente corteggiato dalle big del continente. Sondaggi e ammiccamenti che, se diventassero realtà, difficilmente potrebbero essere arginate dal Milan, visto il divario economico tra il calcio italiano e le altre big d’europa.

Leao, il rinnovo è complicato

A complicare la faccenda c’è la situazione contrattuale di Leao. Il contratto del portoghese scade nel 2024, e il Milan sta facendo di tutto per provare a trovare un accordo con l’entourage del giocatore. Clienti tutt’altro che semplici, soprattutto alla luce delle sirene di mercato che promettono proposte economiche di spessore ben diverso da quelle nelle possibilità dei rossoneri. La priorità, ovviamente, è evitare a tutti i costi nuovi casi Donnarumma, Kessie o Calhanoglu e riuscire a trattenere il giocatore a Milano o quantomeno massimizzare i profitti di una eventuale cessione.

Mentre si ragiona sul discorso rinnovo, il Milan valuta infatti anche l’ipotesi di una dolorosissima separazione in caso in cui la trattativa non si sblocchi o qualora l’interesse delle big dovesse portare proposte irrinunciabili nel tavolo dei rossoneri.

In quest’ottica, le notizie delle ultime ore fanno tremare i tifosi rossoneri. Leao, come detto, anche grazie alla vetrina mondiale acquista sempre più credito a livello internazionale. Sono molte le squadre pronte a fare follie per il giocatore.

Guardiola su Leao: la proposta irrinunciabile

Tra queste ci sarebbe anche niente meno che il Manchester City. La corazzata inglese avrebbe messo nel mirino l’attaccante, che secondo quanto riportato da tuttomercatoweb avrebbe conquistato anche Guardiola. I primi contatti tra il padre-manager di Leao e i Citizens sarebbero già avvenuti. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto un maxi contratto da ben 12 milioni, molti di più di quelli offerti dal Milan per il rinnovo (i rossoneri non possono spingersi oltre i 7 milioni).

La situazione, insomma, è da monitorare con attenzione in attesa di capire se il Manchester City si farà davvero avanti con una proposta ufficiale per strappare Leao ai rossoneri, oppure se Maldini e Massara riusciranno a convincere il giocatore a firmare e a prolungare la sua esperienza al Milan almeno per un altro mese.