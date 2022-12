Dalla Germania al Milan: un colpo da 35 milioni

Il Milan potrebbe pescare in Germania: ecco l’idea che prende piede per l’attacco. Servono ben 35 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht Francoforte

Negli ultimi anni il Milan ha deciso di affidarsi all’esperienza per il ruolo di centravanti. Stefano Pioli si è prima aggrappato alla classe e ai gol di Zlatan Ibrahimovic, poi a quelli di Olivier Giroud.

Lo svedese non ha ancora deciso di mollare e tra fine gennaio e inizio febbraio proverà a tornare in campo per dare il suo contributo alla squadra. Vuole continuare a vincere e farlo da protagonista.

Verosimilmente al termine della stagione appenderà gli scarpini al chiodo ma con Ibra mai dire mai. D’altronde le porte di Milanello per lui saranno sempre aperte. Chi varcherà certamente i cancelli del centro sportivo di Carnago, anche la prossima stagione, è Olivier Giroud. Il suo rinnovo è davvero ad un passo. E’ solo questione di tempo affinché arrivi la fumata bianca. Il francese anche ai Mondiali ha dimostrato di star bene e di poter fare la differenza ad altissimi livelli.

Dubbi in attacco

Il Milan, dunque, punterà ancora sull’ex Chelsea ma pensare al futuro rimane un obbligo. In questi anni i rossoneri hanno sempre rimandato il colpo in avanti. In estate si è deciso di puntare su Divock Origi. Il belga è arrivato a parametro zero, dopo l’avventura al Liverpool.

Fino a questo momento, però, i risultati non sono stati di certo soddisfacenti. Origi ha segnato un solo gol, contro il Monza. Doveva essere un co-titolare di Giroud ma la differenza tra i due è stata davvero evidente. Tanti, troppi infortuni per l’ex Reds che ha faticato a trovare continuità.

Il giocatore ha avuto problemi ad inizio stagione e ora si è fermato ancora. E’ accaduto a Dubai, durante l’amichevole contro l’Arsenal. Salterà la Salernitana e la speranza è di rivederlo per la Roma.

Nuovo bomber

Nel frattempo si continua a sondare il calciomercato e un nome, negli ultimi giorni, è tornato prepotentemente di moda, quello di Kolo Muani. Sarebbe potuto arrivare l’estate scorsa a parametro zero ma si è deciso di puntare su Origi.

Oggi il suo valore è di ben 35 milioni di euro. Un prezzo alla portata del Milan, come sottolinea stamani Tuttosport. Il francese, protagonista anche ai Mondiali, è oggi un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Con i tedeschi ha realizzato otto gol e ben undici assist, in ventitré partite disputate, tra Bundesliga, Champions League e coppa nazionale, dimostrando di essere un giocatore che non pensa solo alla rete. Il Milan lo osserva e in estate potrebbe provare l’affondo.