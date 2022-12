Milan Psv dove vedere l’amichevole: streaming e diretta tv

Il Milan affronta il Psv Eindhoven nell’ultima amichevole prima della ripresa della Serie A prevista mercoledì prossimo. Le indicazioni su dove vedere il match del Philips Stadion oggi dalle 18.15

Il Milan torna al Philips Stadion nove anni dopo l’ultima sfida contro il PSV Eindhoven. Era l’estate 2013 e le due squadre si affrontavano un’altra volta in Champions League, nel doppio confronto dei playoff per l’accesso alla fase a gironi. A spuntarla furono i rossoneri di Allegri, fermati sul pareggio all’andata (1-1) in Olanda e vincitori con un netto 3-0 al ritorno (doppietta di Boateng e Balotelli).

Nel nuovo millennio, Milan e PSV si sono affrontati altre due volte in Champions League, nella semifinale dell’edizione 2004-05 con i rossoneri qualificati grazie a un gol in extremis di Ambrosini e nella fase a gironi dell’annata seguente (0-0 a San Siro e 1-0 per gli olandesi al ritorno)

Stavolta tra Milan e PSV non ci sono punti in palio nell’amichevole di oggi, venerdì 30 dicembre alle 18.15, che rappresenta per entrambe le squadre una prova generale in vista della ripresa dei rispettivi campionati con il Milan atteso dalla Salernitana mercoledì prossimo e il PSV, capolista in patria, dallo Sparta Rotterdam nel weekend dell’Epifania.

PSV-Milan, la probabile formazione rossonera

A Eindhoven, Pioli dovrà fronteggiare le assenze di Maignan, Origi, Messias, Krunic, Giroud e Theo Hernandez. A differenza dei colleghi, quest’ultimi sono attesi a Milanello per il rientro post Mondiale. Gli altri, invece, insieme ai lungo degenti Ibrahimovic e Florenzi, sono infortunati con Maignan e Origi sicuri assenti anche a Salerno.

In porta ci sarà Tatarusanu. In difesa, torna capitan Calabria con Kalulu e Tomori centrali e Dest spostato a sinistra, preferito a Ballo Toure come alternativa a Hernadenz. In mediana spazio alla coppia titolare Bennacer e Tonali mentre in avanti Rebic dovrebbe fungere da vice Giroud con Saelemaekers e Leao esterni. Al centro ballottaggio tra De Ketelaere e Diaz.

Sembra esclusa la possibilità che il belga possa essere schierato da prima punta. Se così fosse, Rebic scalerebbe dal primo minuto al posto di Leao, cui sarebbe riservato uno spezzone di partita, considerato anche il rientro in gruppo avvenuto solo martedì scorso.

Nel PSV Eindhoven non ci sarà Cody Gakpo. L’attaccante, protagonista al Mondiale con l’Olanda, si aggregherà dal 2 gennaio al Liverpool che l’ha acquistato per sostituire l’infortunato Luis Diaz.

Dove vedere l’Amichevole

L’amichevole tra Psv Eindhoven e Milan di venerdì 30 dicembre sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Su Sky diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Calcio 251. Su Dazn, invece, il match sarà visibile in streaming, per gli abbonati tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv e Amazon Fire Stick. Gli abbonati a Sky possono vedere in streaming Psv-Milan su SkyGo.

Diretta simulcast su Sky e Dazn anche per la prima partita dell’anno del Milan in Serie A contro la Salernitana, in programma mercoledì 4 gennaio dalle 12.30. Sarà invece un’esclusiva di Dazn il posticipo di domenica 8 gennaio, alle 20.45, tra Milan e Roma a San Siro.