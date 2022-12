Psv-Milan, Highlights Amichevole: gol e sintesi partita – Video

Il Milan affronta il Psv Eindhoven nell’ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato. La cronaca con gli highlights del match disputato venerdì 30 dicembre

Sotto la pioggia di Eindhoven, il Milan affronta il Psv nell’ultimo match amichevole di Dicembre dopo quelli, persi, con Arsenal e Liverpool nel ritiro invernale di Dubai.

Dopo il toccante minuto di raccoglimento in memoria di Pelé nel silenzio spettrale del Philips Stadion, il Milan non comincia al meglio la partita. Dopo pochi secondi, un errore di Kalulu in disimpegno lancia a rete Vertessen che, a sua volta, sbaglia il controllo e si allunga il pallone solo davanti a Mirante, quest’ultimo schierato dal primo minuto al posto di Tatarusanu.

Gioca decisamente meglio il PSV. Al 7′, il gol del vantaggio degli olandesi con un preciso colpo di testa di Til su cross dalla sinistra di El Ghazi. Non riesce nulla ai rossoneri, inoffensivi in avanti con Rebic poco assistito da Adli, De Ketelaere e Saelemaekers. Il PSV conferma di essere più in palla dei rossoneri e al 20′ raddoppio con la bordata dal limite di Madueke che sorprende Mirante sul suo angolo.

Sotto 2-0, il Milan prova a scuotersi e si rende pericoloso per la prima volta nella partita al 33′ con un tiro da fuori area di Rebic che termina la sua corsa sul fondo. Nel finale, i rossoneri danno qualche segno di risveglio ma ancora con troppe imprecisioni in impostazione. Per gli olandesi, inoltre, un’altra grande occasione sulla maldestra uscita di Mirante che rischia una clamorosa autorete, sventata da De Ketelaere sulla linea.

Senza minuti di recupero, si va all’intervallo con il PSV meritatamente in vantaggio di due reti al cospetto di un Milan in cui c’è stato davvero da salvare.

Qualità di Madueke inversamente proporzionale al tocco di Saelemaekers a 0:08 (che comunque è uno dei meno peggio di sto primo tempo…)pic.twitter.com/TjZD4Pxhj6 — 🔴 infernALE ⚫️ Waiting for Ziyech. Day 558 (@infernALE96) December 30, 2022

PSV – Milan, il secondo tempo

La ripresa si apre con Marko Lazetic al posto di Rebic ma l’inerzia del match è ancora dalla parte del Psv che al 55′ triplica le marcature ancora una volta con Madueke. Altro gran gol dell’esterno inglese che batte nuovamente Mirante con un gran tiro da fuori area a incrociare sul quale il portiere non può nulla.

PSV EINDHOVEN 3-0 AC MILAN

⚽ 56′ Noni Madueke (#PSV)pic.twitter.com/4oXw9Fd1ln — All goals replay (@goalsreplayg) December 30, 2022

Al 65′, Pioli cambia tutta la squadra. Entrano Leao, Kjaer, Vranckx, Tatarusanu, Gabbia, Ballo Toure, Pobega, Bakayoko, Thiaw e Brahim Diaz. Le sostituzioni non sortiscono gli effetti sperati con la partita che pian piano si spegne, complice anche il calo del Psv Eindhoven con Van Nistelrooy che, alla stregua di Pioli, ha cambiato molti degli effettivi nel corso della ripresa. Da segnalare all’81’ un bel tiro di Vranckx al volo respinto da Benitez in tuffo.

Il triplice fischio dell’arbitro sancisce la netta vittoria del PSV per 3-0. Per il Milan terza sconfitta in altrettante amichevoli. Mercoledì contro la Salernitana servirà ben altra prestazione.