Salernitana-Milan, problema per l’attaccante: è in dubbio

Il centravanti non ha preso parte alla partita d’allenamento e ha svolto una seduta differenziata: situazione da monitorare

Non manca ormai molto alla ripartenza del campionato di Serie A, con il Milan che sarà impegnato sul campo della Salernitana il prossimo 4 gennaio alle 12.30. La rincorsa al primo posto dei rossoneri partirà quindi dall’Arechi.

Si è dovuto aspettare un po’ di più rispetto agli altri campionati, ma ora si ricomincia anche in Italia. La squadra di Stefano Pioli aveva chiuso al secondo posto con 33 punti, vincendo l’ultimo match a San Siro contro la Fiorentina per 2-1. Il Napoli di Luciano Spalletti però non si è fermato e al momento rimane a +8 in classifica, anche se nel mese di gennaio dovrà giocare molti scontri diretti.

Ad aspettare i rossoneri c’è una trasferta molto complicata sul campo di una Salernitana che aveva chiuso in maniera positiva. La squadra allenata da Davide Nicola è a metà classifica e sta disputando un’ottima stagione. Inoltre da pochi giorni si è anche rinforzata sul mercato, andando a prendere il portiere messicano Guillermo Ochoa, protagonista anche al Mondiale in Qatar.

Salernitana, Boulaye Dia in dubbio

Non sarà semplice per il Diavolo ripartire subito al meglio, anche a causa delle diverse assenze in rosa. Ma anche la formazione granata da questo punto di vista ha dei problemi non da poco.

Ci sono infatti problemi per Boulaye Dia. Il centravanti, protagonista con il Senegal in Qatar, si è fermato e non ha preso parte all’allenamento congiunto di questa mattina con la Gelbison. I granata hanno battuto la squadra lucana per 2-1 ma non è stato del match il senegalese. Il calciatore aveva rimediato una contusione alla caviglia e ha deciso di comune accordo con lo staff di evitare ogni rischio.

Dia ha pertanto svolto una seduta differenziata, ma per la sfida del 4 gennaio contro i rossoneri rimane ovviamente in dubbio. Come riporta Fantacalcio.it, sembra però che le sensazioni al momento siano positive. Ad ogni modo la Salernitana schiererebbe uno fra Bonazzoli e Botheim in coppia con il polacco Piatek.

Le altre assenze dei granata con i rossoneri

Non sarà del match sicuramente Antonio Candreva, che era stato squalificato durante l’ultima giornata di campionato, nella quale i campani avevano affrontato il Monza, perdendo per 3-0. Out anche un altro esterno importante come Pasquale Mazzocchi, alle prese con un infortunio serio. Queste due assenze complicano già di per sé le cose a Nicola, che dovrà rivoluzionare le fasce laterali.