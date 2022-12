Stefano Pioli, un messaggio inaspettato dopo lo Scudetto: “Mi ha fatto i complimenti”

Rivelazione importante dell’allenatore del Milan. Dopo la vittoria dello Scudetto gli è arrivato un messaggio sorprendente!

Lo Scudetto vinto dal Milan la scorsa stagione può essere paragonato ad una delle più belle favole. Sin dall’inizio della Serie A 2021/2022 la rosa di Stefano Pioli veniva data come la meno forte, tra tutte le big del campionato. Eppure, con la grinta, lo spirito di gruppo, e il talento emerso, il Diavolo è tornato sul tetto d’Italia dopo ben undici anni. A far da rivale ancora una volta c’è stata l’Inter. I sorpassi e controsorpassi tra le due cugine milanesi hanno emozionati tutti gli appassionati di calcio.

La meglio ce l’ha avuta appunto il Milan, la squadra che ha sbagliato meno. Con 86 punti complessivi il Diavolo ha alzato al cielo lo Scudetto. Come cornice il MAPEI Stadium. I nerazzurri erano invece a San Siro, a sperare che il Milan inciampasse contro il Sassuolo di Dionisi. E ancora oggi, come spesso capita, si fanno polemiche e o ci si attacca a qualche episodio per giustificare o voler recriminare qualcosa al successo milanista.

Un pò come fatto da Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, durante la trasmissione I Re del Calcio di Sportmediaset. L’ex Lazio, nel programma dedicato ai tre migliori allenatori italiani del 2022 (Inzaghi, Pioli, Ancelotti), ha ribadito che la sua Inter lo Scudetto l’ha perso nel derby di ritorno. Perchè? Perchè l’arbitro non ha fischiato il fallo di Giroud durante l’azione del primo gol.

Pioli-Inzaghi, rivali quasi amici

Le parole di Simone Inzaghi hanno ovviamente scatenato polemiche e critiche nell’ambiente rossonero. Attaccarsi ancora ad un episodio, per lo più arbitrale, e per lo più non falloso, ha generato rabbia nei tifosi milanisti. Ad ogni modo, nel corso della trasmissione I Re del Calcio, Stefano Pioli ha rivelato alcuni dettagli del suo rapporto con l’allenatore dell’Inter.

“Seguivo i suoi allenamenti e lui seguiva i miei: c’è stato sempre un grande rapporto di collaborazione, poi le strade si sono separate – ha dichiarato Pioli – Poi ci siamo affrontati tante volte con grande rispetto l’uno per l’altro”. Insomma, rivalità sì, ma i due in passato sono stati anche buoni colleghi. Oggi rappresentano due sponde nemiche, ma il rispetto quello non manca mai.

E ricorderemo bene che Stefano Pioli nasce in realtà interista. Prima del Milan ha sempre simpatizzato per i colori nerazzurri. Ha allenato in Biscione nella stagione 2016/2017, per poi passare alla Fiorentina l’anno seguente. Conosce dunque l’ambiente interista, e conosce il Presidente Zhang, da poco approdato nel club quando lui si era insidiato nella panchina nerazzurra. Proprio l’uomo d’affari cinese gli ha rivolto un messaggio speciale dopo la vittoria dello Scudetto col Milan.

Pioli, un messaggio inaspettato dopo lo Scudetto

Stefano Pioli, sempre a I Re del Calcio, ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Steven Zhang in persona dopo la vittoria dello Scudetto. Anche in questo caso, grande rispetto tra i due, nonostante la grande rivalità sportiva. Il retroscena di Pioli:

“Dopo lo scudetto Zhang mi ha fatto i complimenti, sì: ha sempre avuto un modo di porsi molto corretto e rispettoso. Mi ha scritto: “Mister, complimenti perché te lo sei meritato””.