Calciomercato Milan, via per 100 milioni: pronti 20 per il sostituto

Due squadre della Bundesliga pensano all’ingaggio di un difensore molto gradito al Milan: il prezzo del cartellino è stato fisato.

Paolo Maldini e Frederic Massara in vista della prossima sessione estiva del calciomercato dovranno fare delle valutazioni reparto per reparto, come in ogni stagione. Dovranno scegliere in quali ruoli prendere dei rinforzi e già trapelano i nomi di alcuni obiettivi.

Per quanto riguarda la difesa, non è da escludere l’arrivo di un nuovo centrale. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Simon Kjaer, dal rendimento di Malick Thiaw e da quello di Matteo Gabbia. Quest’ultimo è anche spesso al centro di voci di mercato che lo danno nel mirino di alcune società della Serie A.

La dirigenza del Milan dovrà scegliere se confermare l’attuale pacchetto difensivo oppure se cambiare. Sono diversi i centrali sotto osservazione. Uno di questi è Jakub Kiwior, che sta brillando con lo Spezia e che ha fatto un discreto Mondiale in Qatar con la sua Polonia.

Calciomercato Milan, due rivali in Bundesliga per il difensore

Il prezzo di Kiwior è stato già fissato a circa 20 milioni di euro. Il Milan ha ottimi rapporti con lo Spezia, al quale ha ceduto in prestito Mattia Caldara e Daniel Maldini nella scorsa finestra estiva del mercato. Ciò potrebbe favorire una eventuale trattativa.

Ma il club rossonero deve fare attenzione alla concorrenza, sia italiana sia estera. In Serie A sono Juventus e Napoli le rivali principali. Per quanto riguarda la Premier League, è noto da tempo il forte interesse del West Ham. Ma occhio anche alle squadre della Bundesliga.

Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il Lipsia ha fatto un sondaggio per Kiwior. Considerando che può incassare tantissimi soldi (si parla anche di 100 milioni) dalla cessione di Josko Gvardiol, non avrebbe poi problemi a investire sul gioiello dello Spezia. In corsa anche l’Eintracht Francoforte.

Kiwior, lo Spezia spera nell’asta in estate

Lo Spezia punta a trattenere il difensore polacco fino al termine della stagione, sia per non perdere un pilastro della squadra sia per valorizzarne ulteriormente il cartellino. Difficilmente prenderà in considerazione una cessione nel calciomercato di gennaio, salvo offerte irrinunciabili.

Per l’estate, ovviamente, spera che si scateni un’asta. Da vedere come si comporterà il Milan, che ha anche altri centrali nella propria lista. Non è ancora chiaro a quanto ammonterà il budget per la prossima campagna acquisti rossonera, dunque oggi è difficile sapere che investimenti potranno essere fatti. Molto dipenderà anche dai rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao.