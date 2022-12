Cristiano Ronaldo, ufficiale la firma: contratto pazzesco in Arabia Saudita

Ormai ci siamo: Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto pazzesco con la sua nuova squadra. Una cifra incredibile e mai raggiunta prima da un calciatore professionista.

Tanti rumors, tante chiacchiere. Ma tutto sembra essere confermato: Cristiano Ronaldo è diventato ormai il calciatore professionista più pagato di sempre. E difficilmente qualche suo collega in futuro riuscirà a eguagliare tali somme.

Ronaldo si è svincolato dal contratto che lo legava al Manchester United qualche settimana fa, durante la spedizione Mondiale in Qatar con il suo Portogallo. Ma non fatica a trovare un nuovo ingaggio, tra l’altro a dir poco clamoroso.

Come ampiamente previsto, CR7 sceglierà di terminare la carriera in Arabia Saudita. Troppo intriganti e succose le proposte in arrivo dal medio oriente, con un club in particolare che avrebbe convinto la stella portoghese classe 1985.

CR7 firma per l’Al-Nassr, confermate le cifre pazzesche

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, Cristiano Ronaldo ha ufficialmente firmato il tanto agognato e chiacchierato contratto con l’Al-Nassr, nota società calcistica dell’Arabia Saudita.

Confermate anche le cifre, seppur quasi paradossali. Ronaldo andrà a siglare un accordo triennale, fino al 2025, da 200 milioni di euro annui. Emolumenti che arriveranno nelle tasche del portoghese tra stipendio fisso, bonus vari e anche sponsorizzazioni e pubblicità che serviranno al calcio arabo ad ottenere maggiori riscontri internazionali.

L’Al-Nassr ha scelto di puntare tutto su Cristiano Ronaldo, anche dopo il flop dei Mondiali. L’attaccante ex Juve, Real e Manchester United raggiungerà a breve la capitale araba di Riad (dove si giocherà la Supercoppa Italiana 2023) e si unirà al gruppo guidato dall’allenatore francese Rudi Garcia.

Ronaldo troverà in squadra diversi calciatori piuttosto noti ad occidente. Come l’ex portiere del Napoli Ospina, oppure elementi d’esperienza come il brasiliano Luiz Gustavo o il camerunese Vincent Aboubakar.

Una delle missioni di CR7 in Arabia sarà quella di vincere il campionato e fare ottimi risultati nella Champions League asiatica, superando la concorrenza dei rivali dell’Al-Hilal. Inoltre la famiglia reale saudita spera che la presenza di Ronaldo aiuti nella candidatura del proprio paese in vista dei Mondiali del 2030.