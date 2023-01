Colpaccio Monza, arriva dopo il Mondiale | Galliani lo strappa a Barça e United

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda l’ex dirigente Milan Adriano Galliani, pronto a fare concorrenza ad alcuni top club internazionali per questo talento.

Il progetto Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani parla chiaro. Il club brianzolo, dopo la prima storica promozione in Serie A, vuole portare la squadra anche in Europa.

Dalle parti dello stadio Brianteo sognano in grande. Infatti sono diversi gli investimenti che il Monza ha già effettuato sul mercato estivo, con Galliani che è riuscito ad accaparrarsi calciatori di ottima qualità, dal campione d’Europa Matteo Pessina fino all’ex interista Stefano Sensi, passando per il pupillo Andrea Petagna.

E per la sessione di gennaio il ‘condor’ Galliani appare scatenato, un po’ come stesse rivivendo i grandiosi fasti del Milan guidato da lui e dal cavaliere Berlusconi. Addirittura dall’estero arriva un rumors davvero incredibile.

Tutti pazzi per il terzino Juranovic: il Monza sfida i top club europei

Pare che il Monza sia clamorosamente entrato in corsa per un calciatore molto apprezzato durante l’ultimo Mondiale in Qatar. Un terzino destro considerato tra i più interessanti del calcio europeo.

Secondo il Daily Record, la società brianzola ha avviato i contatti per Josip Juranovic, terzino destro della Nazionale croata che si è classificata al terzo posto durante l’ultima coppa del mondo.

Juranovic, classe ’95, è stata una piacevole scoperta. Terzino destro solido, con buona propensione alla fase offensiva. Non a caso sarebbe finito sul taccuino di molti club di livello: Barcellona, Manchester United e Chelsea si sarebbero messi subito sulle tracce del croato. Ma anche il Monza di Galliani e Berlusconi non è da meno.

Pare che l’ex dirigente del Milan abbia già contattato il Celtic Glasgow, squadra in cui milita Juranovic, per un sondaggio concreto, nella speranza di anticipare la folta concorrenza internazionale. Al Monza servirebbe come il pane un esterno difensivo di alto rango, visto che mister Palladino al momento in rosa può contare solo sul giovane Birindelli e su Molina, quest’ultimo utilizzato però spesso a sinistra.

Secondo quanto riporta il portale Transfermarkt.it, il valore di mercato attuale di Juranovic è di 9 milioni di euro, ma dopo l’ottimo Mondiale disputato e l’interesse di vari club europei potrebbe essere salito a non meno di 15-16 milioni.