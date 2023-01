Milan, preso il portiere Vasquez: arriva a titolo definitivo

Colpo a sorpresa del Milan: arriva il portiere Devis Vasquez dal Guaranì a titolo definitivo

Il Milan chiude il primo colpo di questo calciomercato di gennaio. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno formalizzato l’acquisto di Devis Vasquez, un portiere classe 1998. Arriva a titolo definitivo dal Guaranì.

Vasquez è un portiere colombiano, classe 1998. Il Milan, tramite la fitta rete di talent scout guidata da Moncada, lo seguiva da tempo e adesso ha deciso di affondare definitivamente il colpo, anche in vista dell’emergenza portiere. Ma, come scrive Di Marzio sul suo sito ufficiale, i rossoneri avrebbero provato ad acquistarlo a prescindere dall’infortunio di Maignan. Evidentemente si tratta di un profilo che piace particolarmente alla dirigenza.

Vasquez è un portiere extracomunitario e sarà subito a disposizione di Stefano Pioli nei prossimi giorni. L’allenatore avrà quindi la possibilità di valutarlo fin da subito e capire se può essere utile alla causa fin da subito. In ogni caso, sottolinea ancora Di Marzio, l’arrivo di questo classe 1998 non esclude la possibilità di altri interventi in porta in questo mercato di gennaio. Anticipare l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta – preso già per gennaio a parametro zero – resta la prima scelta.