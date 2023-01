Milan, un campione del Mondo per Pioli

Il club rossonero non ha smesso di seguire il centrocampista, laureatosi campione del Mondo con l’Argentina. Piace anche a Juventus e Aston Villa

Il Milan lo segue ancora. In Spagna non hanno alcun dubbio: ci sono anche i rossoneri sulle tracce del centrocampista, che ha vinto da protagonista il Mondiale.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Diavolo così come Juventus e Aston Villa sarebbe sulle tracce di Rodrigo De Paul. L’argentino è considerato tra i calciatori sacrificabili dall’Atletico Madrid e un suo addio potrebbe avvenire nelle prossime sessioni di calciomercato.

Il rendimento con la maglia dei Colchoneros non è stato lo stesso di quello mostrato in Nazionale o in passato con l’Udinese. Il calciatore, che lo scorso 24 maggio ha compiuto 28 anni, ha conquistato tutti, indossando il bianconero. Prima di volare in Spagna, De Paul era seguito con attenzione dal Milan ma anche da Juventus, Inter, Roma e Napoli. Il bottino di nove gol e dieci assist nella stagione 2020/20021 non era di certo passato inosservato.

L’argentino ha dimostrato negli anni di poter abbassare il suo raggio d’azione. E’ diventato grande giocando da trequartista ma può ricoprire anche il ruolo di mezzala e all’occorrenza di centrocampista totale. E’ indubbio che le sue qualità possano far comodo a qualsiasi squadra, Milan compreso.

Il punto sulla trequarti

Oggi il Milan sulla trequarti è ampiamente coperto. I rossoneri in estate hanno deciso di puntare su Charles De Ketelaere. Sono stati spesi ben 32 milioni di euro, più eventuali 3 di bonus. Una cifra importante che dimostra quanto il club creda nel giocatore belga.

L’ex Club Brugge n questi primi mesi ha faticato parecchio ma c’è la convinzione che ben presto verrà fuori mostrando a tutti di che pasta sia fatto. Per rafforzare la trequarti, poi, il Milan ha puntato anche su Yacine Adli, che nella prima parte di stagione non è riuscito ad esprimersi ad alti livelli.

Futuro in dubbio

Il Diavolo non ha fretta e ha voglia di aspettare i suoi gioielli, godendosi nel frattempo Brahim Diaz. Lo spagnolo è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, trovano anche la via del gol in quattro circostanze. Il più importante chiaramente è stato quello realizzato contro la Juventus, dopo aver saltato Leonardo Bonucci. Il futuro di Diaz resta tutto da scrivere. In Primavera un summit con il Real Madrid servirà a fare chiarezza ma stanno aumentando le possibilità di un ritorno alla base. Chissà che non sia proprio lo spagnolo a far spazio a De Paul.