ML – Infortunio Rebic, salta Salernitana-Milan. Ballo-Touré si opera

News Milan: Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rebic per la partita di Salerno, inoltre Ballo-Touré dovrà operarsi alla spalla

Anno nuovo, vecchi problemi. Il 2023 del Milan si apre con la notizia di un altro infortunio, l’ennesimo di una lunga serie.

Ante Rebic ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra. L’esterno croato si è fatto male in occasione del match di Eindhoven e verrà rivalutato fra una settimana. Non sarà quindi a disposizione per la partita del 4 gennaio contro la Salernitana all’Arechi.

Nella stessa partita si è infortunato anche Fode Ballo-Touré, il quale ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica: l’intervento sarà eseguito domani.