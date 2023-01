Verso Salernitana-Milan: la scelta su Giroud e Theo Hernandez

La squadra si è ritrovata a Milanello dopo il ko contro il PSV Eindhoven. Il punto su Giroud e Theo Hernandez dal centro sportivo di Carnago

Niente riposo per Tonali e compagni. Il Milan, come raccontato nelle scorse ore, è tornato a sudare a Milanello in mattinata. La squadra si è ritrovata alle ore 10.00 – si legge sul sito ufficiale del club rossonero – per cominciare l’attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha iniziato una sessione interamente focalizzata sull’atletica. Lavoro aerobico, corsa lungo il perimetro del campo e a seguire serie di allunghi sul lato lungo. Poi, per concludere, spazio ad alcuni esercizi sulla rapidità con l’ausilio degli ostacoli bassi.

Anche domani gli uomini di Pioli saranno in campo in vista della delicata trasferta di Salerno. Il prossimo 4 gennaio riprenderà il campionato dopo circa due mesi dall’ultima partita ufficiale. Le sfide amichevoli hanno fatto scattare l’allarme in casa rossonera: in Campania sarà vietato sbagliare per iniziare a recuperare gli otto punti di svantaggio dal Napoli, che sarà impegnato a San Siro contro l‘Inter.

Lacune del Diavolo

Il 3 a 0 subito ad Eindhoven ha messo in mostra le lacune del Diavolo a partire dal portiere. Né Mirante né Tatarusanu si sono dimostrati all’altezza di Mike Maignan. I rossoneri si augurano di poter recuperare il prima possibile l’estremo difensore francese ma contro la Salernitana e la Roma non ci sarà certamente.

I problemi non sono solo tra i pali. Gli uomini in avanti continuano a far fatica. Senza Rafael Leao e Olivier Giroud i gol non arrivano. Contro i campani ci sarà certamente il portoghese, che si riprenderà il posto sulla sinistra.

Ci sono ancora tanti dubbi, invece, per quanto riguarda il numero nove francese, reduce dalle fatiche Mondiali con la propria Nazionale. Dopo una decina di giorni di riposo è tornato a Milanello. Stamani, come appreso da MilanLive.it, ha svolto un lavoro personalizzato, tra palestra e campo, così come il connazionale Theo Hernandez.

Entrambi potrebbero accomodarsi in panchina e giocare uno spezzone di gara qualora dovesse servire. Difficile immaginarli in campo dal primo minuto. Anche se siamo certi si metteranno a disposizione di mister Stefano Pioli per giocare.

🔴⚫️Il #Milan si è allenato in mattinata. Allenamento non previsto inizialmente ma tutti d’accordo (squadra, mister e dirigenza) si sono ritrovati a Milanello per un lavoro atletico. Per #Theo e #Giroud lavoro personalizzato tra palestra e campo@calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 31, 2022

Incognita attacco

Con Giroud a mezzo servizio e Divock Origi out, come Zlatan Ibrahimovic, Pioli non potrà far altro che affidarsi ad Ante Rebic in avanti. L’alternativa è schierare Charles De Ketelaere come centravanti ma entrambe sono chiaramente delle soluzioni di emergenza.

Non ci sono dubbi, invece, a centrocampo, dove giocheranno Sandro Tonali e Ismael Bennacer. In difesa Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Sergino Dest sono pronti a formare la linea a quattro. In avanti la certezza è rappresentata da Rafael Leão e Alexis Saelemaekers.