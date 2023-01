Chi è Vasquez, il nuovo portiere del Milan scovato da Moncada

Scopriamo qualcosa in più sull’ultimo acquisto del Milan, che a sorpresa si è aggiudicata il cartellino e le prestazioni del giovane portiere sudamericano.

Nei giorni di fine 2022 i rumors di calciomercato del Milan si sono fossilizzati in particolar modo sull’acquisto di un nuovo portiere, un estremo difensore che potesse dare tranquillità e sicurezza al reparto.

Tutta colpa dell’infortunio più grave del previsto occorso al polpaccio di Mike Maignan. Il francese forse dovrà stare fuori almeno un altro mese, ed il Milan si fida poco dei due sostituti Mirante e Tatarusanu.

Proprio in tal senso, il Capodanno rossonero si è aperto con un colpo a sorpresa che in pochi avevano previsto. Preso un nuovo portiere direttamente dal Sud America: si tratta di Devis Vasquez, numero uno di nazionalità colombiana e finora poco conosciuto nel nostro paese.

Vasquez, un colombiano che si è fatto scoprire in Paraguay

Come detto in pochi conoscono il profilo di Devis Vasquez, portiere che oggi Gianluca Di Marzio ha annunciato in arrivo al Milan. Domani dovrebbe sbarcare in città per le visite mediche di rito. Sarà dunque il primo colpo in entrata del 2023.

Vasquez è nato nel 1998 a Barranquilla, in Colombia, stessa zona da cui proveniva un altro colombiano passato per il Milan, l’attaccante Carlos Bacca. In patria ha giocato per diversi club non proprio notissimi: ha debuttato nel vivaio del Cortuluà, per poi proseguire la sua carriera tra Patriotas Boyacà e La Equidad.

Dal 2020 è stato individuato ed ingaggiato da uno dei maggiori club del Paraguay. Vasquez passa al Guaranì, dove con calma e pazienza si impone come portiere di riferimento. Nell’ultimo anno ha vestito i panni di titolare tra i pali della formazione paraguayana, giocando ben 27 partite da titolare.

Il torneo di Viareggio nel 2017 e le buone impressioni di Moncada

E pensar che Vasquez, giocatore che il Milan ha praticamente in pugno, ha già fatto qualche apparizione in Italia. Precisamente due, quando militava nel settore giovanile del Cortuluà.

Era il 2017 quando la formazione colombiana fu ospite del Torneo di Viareggio, la nota competizione internazionale dedicata ai giovani talenti che si svolge in Versilia a carnevale. Vasquez giocò due partite da titolare, contro Torino e Rijeka, senza però evitare l’eliminazione ai gironi della sua squadra.

Il Milan si è accorto di lui in tempi più recenti. Il capo dell’area scout Geoffrey Moncada ha ricevuto indicazioni molto positive su Vasquez e ha consigliato ai dirigenti rossoneri di attivarsi. L’infortunio di Maignan e la ricerca di un portiere a gennaio evidentemente ha fatto propendere il Milan per la chiusura dell’affare.