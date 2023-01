Milan, è il giorno di Devis Vasquez: iniziate le visite mediche

Il Milan mette a segno il primo colpo di calciomercato. Ecco il portiere Devis Vasquez, dal Club Guaraní. Segui la giornata dell’estremo difensore con noi

Il 2023 del Milan si apre con un nuovo acquisto. Il club rossonero, come raccontato nelle scorse ore, ha messo le mani su Devis Vasquez. Il giocatore colombiano, classe 1998, arriva a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaraní.

L’estremo difensore è considerato un colpo in prospettiva, già programmato, che esula dalle condizioni di Mike Maignan. Non è da escludere, dunque, che il Diavolo metta a segno un altro acquisto tra i pali e il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Marco Sportiello ma serve che l’Atalanta dia il via libera a condizioni economiche ragionevoli. Non di certo a cinque milioni di euro.

🚨Il #Milan prende il portiere Devis #Vasquez. Acquisto a titolo definitivo. Già domani farà le visite mediche. E' un investimento per il futuro e che esula da #Maignan. Non sono esclusi altri interventi sul mercato @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 1, 2023

Vasquez diventa rossonero

Oggi, però, è la giornata di Devis Vasquez. Il portiere è sbarcato a Milano nella giornata di ieri e in mattinata si è recato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche.

Aggiornamento ore 9.00 – Il giocatore ha iniziato gli esami intorno alle 9.00. Poi servirà ottenere l’idoneità sportiva prima di recarsi a Casa Milan per mettere nero su bianco. Il portiere, però, non si aggregherà subito alla squadra: farà ritorno in Sudamerica e dal 10 sarà nuovamente in Italia per dare il via, a tutti gli effetti, all’avventura in rossonero.

Vasquez, verosimilmente, ricoprirà il ruolo di terzo ma le gerarchie potrebbero presto cambiare, anche perché Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante non stanno offrendo garanzie. Il calciatore, costato meno di 500mila euro, andrà a ricoprire uno dei posti da extracomunitario.