Donnarumma, disastro in Lens-PSG: “Prende gol stupidi”

Il PSG è stato sorprendentemente sconfitto dal Lens: sono piovute alcune critiche a Donnarumma, non perfetto sul primo gol preso.

La Ligue 1 è terra di conquista per il Paris Saint Germain, che solo in poche stagioni è stato battuto da quando c’è il Qatar Sports Investments, ovvero dal 2012. Nonostante una squadra stellare, non mancano poi le partite perse a sorpresa.

L’ultima sconfitta risale a ieri, quando i ragazzi di Christophe Galtier sono stati messi KO dal Lens. Risultato finale di 3-1 per i padroni di casa, andati in vantaggio al 5′ con Przemyslaw Frankowski e raggiunti dopo tre minuti dal gol del pareggio parigino firmato Hugo Ekitike.

Al 28′ ci ha pensato Lois Openda a riportare avanti i suoi, finalizzando al meglio un fantastico assist del capitano Seko Fofana (ex Udinese). A chiudere la partita ci ha pensato Alexis Claude Maurice al 47′. Nonostante il tempo a disposizione per pareggiare, il PSG non è riuscito a rimontare e ha subito la prima sconfitta in questo campionato.

Donnarumma, critiche dopo Lens-PSG

La porta parigina era difesa da Gianluigi Donnarumma, che ha ricevuto qualche critica sui social network per il primo gol subito. La sua uscita alta non è stata perfetta, ha smanacciato il pallone proprio sui piedi di Frankowski. Sulle altre due reti, invece, non ha colpe.

Quelle merde dans les yeux pour pas comprendre que Navas est 100x plus fort que c’est fraude de Donnarumma — Drenushka 🇦🇱 (@Drenushka99) January 1, 2023



Alcuni tifosi del PSG, ma non solo, hanno evidenziato il fatto che non è stato impeccabile sull’1-0. Qualcuno si è spinto a dire che Galtier farebbe bene a dare il posto da titolare a Keylor Navas, che in questa stagione ha fatto costantemente panchina all’ex Milan. Il nuovo allenatore, però, ha fissato da subito la gerarchia.

Non è certamente la prima volta che Donnarumma commette un errore da quando gioca nel PSG. È capitato anche altre volte e non sono mai mancati neppure i commenti di alcuni tifosi del Milan, che hanno sempre ribadito la soddisfazione di avere Mike Maignan (purtroppo infortunato da mesi) al suo posto.

Gigio, sempre lo stesso punto debole

Il portiere campano sembra avere sempre lo stesso difetto, ovvero le uscite alte. Non sempre la lettura delle situazioni e l’intervento sono dei migliori. A volte non esce proprio. Anche al Milan a volte ha sbagliato in episodi simili a quelli che vediamo da quando veste la maglia del Paris Saint Germain.

Donnarumma è sicuramente un portiere di buonissimo valore, non c’è dubbio, però deve crescere in quelle situazioni che non lo hanno visto sempre impeccabile. Anche con la palla tra i piedi deve progredire, si tratta di un aspetto sempre più importante nel calcio moderno. Lì la differenza con Maignan, ad esempio, si vede tutta.