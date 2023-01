Guaio Inter, infortunio ufficiale: Supercoppa a rischio

Brutta notizia per l’Inter. La squadra rivale diretta del Milan ha ufficializzato un infortunio muscolare delle ultime ore che rischia di lasciare Inzaghi privo del suo titolare.

Il campionato italiano di Serie A sta finalmente per ricominciare. Dopodomani sarà il turno della 16.a giornata, attesissima visto che arriva più di un mese e mezzo dopo lo stop per via dei Mondiali.

Il Milan ripartirà dalla Salernitana, ma uno dei pensieri di queste settimane in casa rossonera riguarda anche l’impegno del 18 gennaio. Ovvero la finale di Supercoppa Italiana.

Da campione d’Italia in carica il Milan sfiderà la vincente dell’ultima Coppa Italia, ovvero i concittadini dell’Inter. La sfida secca si disputerà nel caldo di Riad, capitale dell’Arabia Saudita.

Inter, altro infortunio per Brozovic: le ultime

L’Inter però rischia di arrivare alla Supercoppa del 18 gennaio non proprio al top della forma. Infatti la società ha da poco emesso un comunicato che fa preoccupare Simone Inzaghi e tutti i propri tifosi.

Altro infortunio muscolare per Marcelo Brozovic. Il metronomo croato si è fermato nuovamente, tanto da essere costretto a lavorare a parte ed effettuare sessioni di fisioterapia in questi giorni prima del ritorno in campionato.

Così scrive l’Inter sui propri canali ufficiali: “Marcelo Brozovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Problema delicato al polpaccio che costringeranno Brozovic, con ogni probabilità, a saltare i prossimi due match di campionato contro Napoli prima e Monza poi. Una tegola enorme per mister Inzaghi, che sarà dunque costretto a riproporre Calhanoglu in cabina di regia come alternativa al croato.

Dubbi anche sulla presenza di Brozovic per la suddetta sfida di Supercoppa Italiana al Milan. L’infortunio è lieve, ma quando si tratta di stop al polpaccio bisogna sempre valutare il danno con cautela. Il caso Maignan è l’esempio ideale.

Tutti i calciatori in dubbio per Milan-Inter del 18 gennaio

Al momento Brozovic sembra essere l’unico nerazzurro in forte dubbio per la finale di Supercoppa di Riad. L’altro interista al momento ai box è il brasiliano Dalbert, che però è considerato quasi un fuori rosa. Condizioni non esaltanti anche per Romelu Lukaku, che però dovrebbe rientrare in squadra senza grossi intoppi.

In casa Milan invece il numero di indisponibili è maggiore. Sicuramente salteranno la Supercoppa alcuni calciatori importanti come il portiere Maignan, il terzino Florenzi e il solito acciaccato Origi. Difficile anche il recupero di Ibrahimovic, che dovrà essere rivalutato a breve.