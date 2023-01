Il Milan torna in Sudamerica: colpo da 25 milioni

Il brasiliano nel mirino del Milan: i rossoneri sulle tracce dell’esterno, che da poco ha compiuto 18 anni. Attenzione alla concorrenza e al prezzo

Il Sudamerica torna ad essere terra di conquista per il Milan. La dirigenza rossonera – come racontato da L’Equipe nella giornata di ieri – è pronta a regalarsi un giovane talento brasiliano.

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma l’interesse da parte del Diavolo per Angelo Gabriel. Il giocatore appena diciottenne – ha compiuto gli anni lo scorso 21 dicembre – si sta mettendo in mostra con la maglia del Santos. Con il club storico verdeoro, che fu di Pelé, il classe 2004 di Brasilia, ha un contratto fino al 2024.

Angelo Gabriel è soprattutto un’ala destra, che all’occorrenza può disimpegnarsi anche da punta o trequartista centrale. Il giocatore non ha certo la valutazione del giovanissimo Endrick, acquistato nei giorni scorsi dal Real Madrid, ma il Santos non vorrebbe privarsene per meno di 25 milioni di euro.

Una cifra non certo bassa ma l’ostacolo principale non è rappresentato dal prezzo. Nelle scorse ore si è parlato di una possibile offerta da 15 milioni, meno del solito Newcastle, che si è vista respingere una proposta da una ventina di milioni. I Magpies, che la scorsa estate hanno soffiato Sven Botman al Diavolo, sono pronti, dunque, a mettere i bastoni tra le ruote a Maldini e Massara.

Obiettivo esterno

L’idea di puntare su Angel Gabriel, che ha aperto ad un trasferimento in rossonero già a gennaio, fa capire che il Milan non ha mai smesso di pensare di rafforzare la propria corsia di destra. In estate i rossoneri hanno provato a prendere Hakim Ziyech, senza successo.

Nei giorni scorsi il marocchino è stato nuovamente accostato ai rossoneri ma al momento non ci sono sviluppi in merito, con l’operazione che appare sempre troppo onerosa per le casse del Diavolo. A Salerno toccherà ad Alexis Saelemaekers viste le condizioni non brillanti di Junior Messias. In futuro chissà…

Il Milan torna in Sudamerica

Negli ultimi anni il Milan ha pescato poco e male in Sudamerica. Gli acquisti di Paqueta e Duarte si sono rivelati sbagliati così come non affondare su altri due giocatori, che ora valgono tantissimi soldi, anche più di 100 milioni di euro. Stiamo parlando di Julian Alvarez ed Enzo Fernandez.

Entrambi hanno lasciato l’Argentina per una cifra sui 20 milioni. L’attaccante siamo certi passerà tanti anni al Manchester City. Per il centrocampista, invece, è già tempo di cambiare maglia. Il Mondiale da protagonista lo ha portato nel mirino di club inglesi, come Chelsea, United e Liverpool, che sono pronti a fare follie per strapparlo al Benfica.